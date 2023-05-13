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США считают, что РФ хотела уничтожить Patriot ракетой Х-47 "Кинжал", но ВСУ сбили ее — СNN

Цей матеріал також доступний українською
13.05.2023, 11:08
США считают, что РФ хотела уничтожить Patriot ракетой Х-47
Истребитель МиГ-31К, который запускает ракету "Кинжал" (Фото: ресурс оккупантов)

В США считают, что россияне хотели уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot ракетой Х-47 "Кинжал", но Силы обороны смогли сбить ее. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на американских чиновников.

По словам представителей Вашингтона, атака не удалась, а украинские воины перехватили "Кинжал" с помощью Patriot. 

Отмечается, что украинская ПВО выпустила сразу несколько ракет из американской системы под разными углами, чтобы сбить российскую аэробаллистическую цель. 

Американцы заявляют, что россияне уловили сигналы из Patriot и попытались уничтожить его. 

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости 20 км, а масса боевой части – 500 кг.

  • 4 мая 2023 года Киевская городская военная администрация сообщила, что РФ атаковала столицу "шахедами" и ракетами, "вероятно, баллистического типа".
  • Утром 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук проинформировал об уничтожении "Кинжала".
  • 9 мая спикер Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что украинские военные сбили ракету "Кинжал" с помощью Patriot.

Читайте также: В Воздушных силах рассказали, как ЗРК Patriot сбил "Кинжал"

Дмитрий Гриниченко
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