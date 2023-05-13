США считают, что РФ хотела уничтожить Patriot ракетой Х-47 "Кинжал", но ВСУ сбили ее — СNN

В США считают, что россияне хотели уничтожить систему противовоздушной обороны Patriot ракетой Х-47 "Кинжал", но Силы обороны смогли сбить ее. Об этом сообщил канал CNN со ссылкой на американских чиновников.

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По словам представителей Вашингтона, атака не удалась, а украинские воины перехватили "Кинжал" с помощью Patriot.

Отмечается, что украинская ПВО выпустила сразу несколько ракет из американской системы под разными углами, чтобы сбить российскую аэробаллистическую цель.

Американцы заявляют, что россияне уловили сигналы из Patriot и попытались уничтожить его.

СПРАВКА. "Кинжал" – российская аэробаллистическая ракета, которая может нести ядерный заряд. Заявленная РФ максимальная скорость ракеты – до 4080 м/c (14 688 км/ч), высота полета в момент достижения гиперзвуковой скорости 20 км, а масса боевой части – 500 кг.



4 мая 2023 года Киевская городская военная администрация сообщила, что РФ атаковала столицу "шахедами" и ракетами, "вероятно, баллистического типа".

Утром 6 мая командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук проинформировал об уничтожении "Кинжала".

9 мая спикер Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что украинские военные сбили ракету "Кинжал" с помощью Patriot.

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