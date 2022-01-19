США: Сейчас Северный поток-2 для нас такой же рычаг, как и для России

Газопровод Северный поток-2 сейчас является рычагом как для России, так и против нее. Об этом сказал госсекретарь США Энтони Блинкен в интервью Голосу Америки, текст которого опубликован на сайте Госдепа США.

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Блинкен отметил, что США продолжают выступать против газопровода, поскольку, по их мнению, СП-2 фактически подрывает энергетическую безопасность Европы.

Госсекретарь США добавил, что газопровод наносит огромный потенциальный ущерб Украине, в том числе дает России возможность не использовать существующий трубопровод через Украину, что приведет к большим транзитным сборам для Украины.

Блинкен напомнил, что газопровод фактически построен, но не введен в эксплуатацию.

"По мнению советника по национальной безопасности Джейка Салливана, сейчас этот трубопровод является для нас таким же, если не большим рычагом, как и для России. Потому что идея о том, что, если Россия возобновит агрессию против Украины, газ пойдет по этому трубопроводу, очень, очень маловероятна. Так что это интересный фактор, чтобы увидеть, влияет ли он на мышление России, когда она решает, что делать", – сказал Блинкен.

Некоторые немецкие политики призвали использовать СП-2 для давления на Россию. Он построен, но пока еще не сертифицирован.

11 января 2022 года замгоссекретаря США Нуланд заявила, что США, ФРГ и ЕС работают над задержкой запуска газопровода. Президент Зеленский также призвал США поддержать санкции против СП-2.

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Наталия Медведева

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