"Она заплатит высокую цену". Шольца спросили, что с газопроводом, если РФ атакует Украину
Германия "делает все возможное", чтобы предотвратить новую агрессию России против Украины, и в случае вторжения Москва "заплатит высокую цену". Об этом, отвечая на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на вопрос о газопроводе Северный поток-2, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.
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Вопрос ему от немецкого журналиста звучал так: "Вы действительно считаете, что СП-2 – просто коммерческий проект? Если Россия атакует Украину, будет ли это означать его политический конец?"
Шольц ответил, что Берлин "ощущает ответственность" за то, чтобы газовый транзит через территорию Украины был сохранен, и "всегда чувствовал приверженность этому". Канцлер напомнил, что была достигнута договоренность о продолжении транзита.
"Совершенно ясно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции против Украины или в Украине", – сказал Шольц, но предпочел не отвечать прямо на конкретный вопрос.
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Другой журналист спросил, не наивно ли со стороны Берлина рассматривать СП-2 как чисто экономический проект?
Его вопрос: "Потому что мы видели убийство здесь, в Берлине, видели атаку на Бундестаг, видели сбивание самолета над Украиной с множеством погибших. 15 000 погибших также на востоке Украины. Видели вторжение в Крым. И также видим 100 000 солдат у границы с Украиной. Вы не считаете немного наивным со стороны правительства Германии видеть в этом чистый экономический проект?"
Шольц ответил, что для Германии "очень важно диверсифицировать поставки энергоносителей" и что "мы хотим стать полностью независимыми от использования ископаемого топлива, перейти на возобновляемые источники". Конкретно на вопрос журналиста ответа не было, кроме "мы договорились с президентом США по этой теме".
Ранее, добавляя свое мнение к ответу генсека НАТО на другой вопрос, канцлер сказал, что вторжение России "будет означать большие политические издержки для России".
"Мы изучаем способы, которыми сможем немедленно отреагировать, если это произойдет, и что это повлечет большие экономические и политические издержки", – отметил Шольц.
- Некоторые немецкие политики призвали использовать СП-2 для давления на Россию. Он построен, но пока еще не сертифицирован.
- 11 января 2022 года замгоссекретаря США Нуланд заявила, что США, ФРГ и ЕС работают над задержкой запуска газопровода. Президент Зеленский также призвал США поддержать санкции против СП-2.
- Несмотря на постоянные призывы Киева, союзников и оппозиции в Германии начать продавать Украине оружие, Шольц говорит, что "стратегия не изменилась" – ФРГ не даст вооружения.
- Сегодня, 19 января, в Украину приедет госсекретарь Блинкен: будет встреча с Зеленским.
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