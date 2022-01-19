"Она заплатит высокую цену". Шольца спросили, что с газопроводом, если РФ атакует Украину

Германия "делает все возможное", чтобы предотвратить новую агрессию России против Украины, и в случае вторжения Москва "заплатит высокую цену". Об этом, отвечая на брифинге с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом на вопрос о газопроводе Северный поток-2, сказал канцлер ФРГ Олаф Шольц.

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Вопрос ему от немецкого журналиста звучал так: "Вы действительно считаете, что СП-2 – просто коммерческий проект? Если Россия атакует Украину, будет ли это означать его политический конец?"

Шольц ответил, что Берлин "ощущает ответственность" за то, чтобы газовый транзит через территорию Украины был сохранен, и "всегда чувствовал приверженность этому". Канцлер напомнил, что была достигнута договоренность о продолжении транзита.

"Совершенно ясно, что России придется заплатить высокую цену в случае военной интервенции против Украины или в Украине", – сказал Шольц, но предпочел не отвечать прямо на конкретный вопрос.

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Другой журналист спросил, не наивно ли со стороны Берлина рассматривать СП-2 как чисто экономический проект?

Его вопрос: "Потому что мы видели убийство здесь, в Берлине, видели атаку на Бундестаг, видели сбивание самолета над Украиной с множеством погибших. 15 000 погибших также на востоке Украины. Видели вторжение в Крым. И также видим 100 000 солдат у границы с Украиной. Вы не считаете немного наивным со стороны правительства Германии видеть в этом чистый экономический проект?"

Шольц ответил, что для Германии "очень важно диверсифицировать поставки энергоносителей" и что "мы хотим стать полностью независимыми от использования ископаемого топлива, перейти на возобновляемые источники". Конкретно на вопрос журналиста ответа не было, кроме "мы договорились с президентом США по этой теме".

Ранее, добавляя свое мнение к ответу генсека НАТО на другой вопрос, канцлер сказал, что вторжение России "будет означать большие политические издержки для России".

"Мы изучаем способы, которыми сможем немедленно отреагировать, если это произойдет, и что это повлечет большие экономические и политические издержки", – отметил Шольц.

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Евгений Пилипенко

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