США ускорят поставки военной помощи Израилю на $4 млрд
Государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию, согласно которой Вашингтон ускорит поставки военной помощи Израилю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В сообщении говорится, что Рубио подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки военной помощи Израилю на $4 млрд.
Решение отменяет частичное эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией 46-го президента США Джо Байдена, которое задержало определенное количество вооружения для Израиля.
Рубио добавил, что этот шаг является свидетельством того, что "Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент США Дональд Трамп".
В Госдепе напомнили, что с момента вступления в должность Трампа его администрация одобрила около $12 млрд для Израиля в рамках программы, облегчающей закупку американского оружия и оборудования.
"Администрация Трампа будет продолжать использовать все доступные инструменты для выполнения давнего обязательства Америки относительно безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", — отметили в ведомстве.
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