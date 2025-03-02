США ускорят поставки военной помощи Израилю на $4 млрд

Решение отменяет частичное эмбарго на поставки оружия, введенное при президентстве Джо Байдена

Марко Рубио в Израиле (Фото: Jack Guez/EPA)

Государственный секретарь США Марко Рубио подписал декларацию, согласно которой Вашингтон ускорит поставки военной помощи Израилю. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В сообщении говорится, что Рубио подписал декларацию об использовании чрезвычайных полномочий для ускорения доставки военной помощи Израилю на $4 млрд.

Решение отменяет частичное эмбарго на поставки оружия, введенное администрацией 46-го президента США Джо Байдена, которое задержало определенное количество вооружения для Израиля.

Рубио добавил, что этот шаг является свидетельством того, что "Израиль не имеет большего союзника в Белом доме, чем президент США Дональд Трамп".

В Госдепе напомнили, что с момента вступления в должность Трампа его администрация одобрила около $12 млрд для Израиля в рамках программы, облегчающей закупку американского оружия и оборудования.

"Администрация Трампа будет продолжать использовать все доступные инструменты для выполнения давнего обязательства Америки относительно безопасности Израиля, включая средства противодействия угрозам безопасности", — отметили в ведомстве.