США прискорять постачання військової допомоги Ізраїлю на $4 млрд

Рішення скасовує часткове ембарго на постачання зброї, введене за президентства Джо Байдена

Марко Рубіо в Ізраїлі (Фото: Jack Guez/EPA)

Державний секретар США Марко Рубіо підписав декларацію, згідно з якою Вашингтон прискорить постачання військової допомоги Ізраїлю. Про це повідомила пресслужба відомства.

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У повідомленні йдеться, що Рубіо підписав декларацію про використання надзвичайних повноважень для прискорення доставлення військової допомоги Ізраїлю на $4 млрд.

Рішення скасовує часткове ембарго на постачання зброї, введене адміністрацією 46-го президента США Джо Байдена, яке затримало певну кількість озброєння для Ізраїлю.

Рубіо додав, що цей крок є свідченням того, що "Ізраїль не має більшого союзника в Білому домі, ніж президент США Дональд Трамп".

У Держдепі нагадали, що з моменту вступу на посаду Трампа його адміністрація схвалила майже $12 млрд для Ізраїлю в межах програми, що полегшує закупівлю американської зброї та обладнання.

"Адміністрація Трампа продовжуватиме використовувати всі доступні інструменти для виконання давнього зобов’язання Америки щодо безпеки Ізраїлю, включно з засобами протидії загрозам безпеці", – наголосили у відомстві.