США продадуть Ізраїлю зброї на $7,4 млрд: що у списку
Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад $7,4 млрд, підкріпивши зобов’язання Вашингтона озброїти свого головного союзника на Близькому Сході, попри глобальну критику його дій у секторі Гази та Лівані. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на документи Державного департаменту США.
У п'ятницю, 7 лютого, Держдепартамент повідомив Конгресу США про схвалення продажу 3000 ракет Hellfire класу "повітря-земля" і відповідного обладнання на суму $660 млн. Крім того, Ізраїлю продадуть бомби, системи наведення і детонатори загальною вартістю $6,75 млрд.
"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати та підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони", — йдеться в заяві Держдепу до Конгресу.
Продажі містять понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Очікується, що постачання бомб і відповідних систем наведення почнуться у 2026 році. А ракети Hellfire, виготовлені компанією Lockheed Martin Corp., почнуть постачати у 2028 році.
Передбачувані продажі бомб здійснюватимуться як із запасів США, так і від підрядників.
- 8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.
- 19 червня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні.
- 11 липня стало відомо, що Байден відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові.
- 26 січня 2025 року Axios писало, що Трамп доручив Пентагону відновити постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб.