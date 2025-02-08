США продадуть Ізраїлю зброї на $7,4 млрд: що у списку

Дональд Трамп і Беньямін Нетаньягу (Фото: Shawn Thew/EPA)

Адміністрація президента США Дональда Трампа схвалила продаж Ізраїлю зброї на суму понад $7,4 млрд, підкріпивши зобов’язання Вашингтона озброїти свого головного союзника на Близькому Сході, попри глобальну критику його дій у секторі Гази та Лівані. Про це повідомило агентство Bloomberg із посиланням на документи Державного департаменту США.

У п'ятницю, 7 лютого, Держдепартамент повідомив Конгресу США про схвалення продажу 3000 ракет Hellfire класу "повітря-земля" і відповідного обладнання на суму $660 млн. Крім того, Ізраїлю продадуть бомби, системи наведення і детонатори загальною вартістю $6,75 млрд.

"Сполучені Штати віддані безпеці Ізраїлю, і для національних інтересів США життєво важливо допомагати Ізраїлю розвивати та підтримувати сильний і готовий потенціал самооборони", — йдеться в заяві Держдепу до Конгресу.

Продажі містять понад 2100 250-фунтових бомб GBU-39/B і 2800 корпусів для 500-фунтових бомб MK-82. Очікується, що постачання бомб і відповідних систем наведення почнуться у 2026 році. А ракети Hellfire, виготовлені компанією Lockheed Martin Corp., почнуть постачати у 2028 році.

Передбачувані продажі бомб здійснюватимуться як із запасів США, так і від підрядників.

8 травня 2024 року США призупинили постачання авіабомб Ізраїлю після того, як ізраїльська армія розпочала наступ на палестинське місто Рафах на півдні сектору Гази.

19 червня прем’єр Ізраїлю Нетаньягу розкритикував керівництво США за затримку у постачанні озброєння його країні.

11 липня стало відомо, що Байден відновить надання 500-фунтових бомб Ізраїлю, але не постачатиме 2000-фунтові.

26 січня 2025 року Axios писало, що Трамп доручив Пентагону відновити постачання Ізраїлю 2000-фунтових бомб.