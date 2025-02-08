США продадут Израилю оружия на $7,4 млрд: что в списке
Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Израилю оружия на сумму более $7,4 млрд, подкрепив обязательства Вашингтона вооружить своего главного союзника на Ближнем Востоке, несмотря на глобальную критику его действий в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы Государственного департамента США.
В пятницу, 7 февраля, Госдепартамент сообщил Конгрессу США об одобрении продажи 3000 ракет Hellfire класса "воздух-земля" и соответствующего оборудования на сумму $660 млн. Кроме того, Израилю продадут бомбы, системы наведения и детонаторы общей стоимостью $6,75 млрд.
"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный и готовый потенциал самообороны", — говорится в заявлении Госдепа к Конгрессу.
Продажи включают более 2100 250-фунтовых бомб GBU-39/B и 2800 корпусов для 500-фунтовых бомб MK-82. Ожидается, что поставки бомб и соответствующих систем наведения начнутся в 2026 году. А ракеты Hellfire, изготовленные компанией Lockheed Martin Corp., начнут поставлять в 2028 году.
Предполагаемые продажи бомб будут производиться как из запасов США, так и от подрядчиков.
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