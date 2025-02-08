США продадут Израилю оружия на $7,4 млрд: что в списке

В частности, США согласовали продажу 3000 ракет Hellfire класса "воздух-земля" и смежного оборудования на $660 млн

Дональд Трамп и Биньямин Нетаньяху (Фото: Shawn Thew/EPA)

Администрация президента США Дональда Трампа одобрила продажу Израилю оружия на сумму более $7,4 млрд, подкрепив обязательства Вашингтона вооружить своего главного союзника на Ближнем Востоке, несмотря на глобальную критику его действий в секторе Газа и Ливане. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документы Государственного департамента США.

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В пятницу, 7 февраля, Госдепартамент сообщил Конгрессу США об одобрении продажи 3000 ракет Hellfire класса "воздух-земля" и соответствующего оборудования на сумму $660 млн. Кроме того, Израилю продадут бомбы, системы наведения и детонаторы общей стоимостью $6,75 млрд.

"Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля, и для национальных интересов США жизненно важно помогать Израилю развивать и поддерживать сильный и готовый потенциал самообороны", — говорится в заявлении Госдепа к Конгрессу.

Продажи включают более 2100 250-фунтовых бомб GBU-39/B и 2800 корпусов для 500-фунтовых бомб MK-82. Ожидается, что поставки бомб и соответствующих систем наведения начнутся в 2026 году. А ракеты Hellfire, изготовленные компанией Lockheed Martin Corp., начнут поставлять в 2028 году.

Предполагаемые продажи бомб будут производиться как из запасов США, так и от подрядчиков.

8 мая 2024 года США приостановили поставки авиабомб Израилю после того, как израильская армия начала наступление на палестинский город Рафах на юге сектора Газа.

19 июня премьер Израиля Нетаньяху подверг критике руководство США за задержку в поставках вооружения его стране.

11 июля стало известно, что Байден возобновит предоставление 500-фунтовых бомб Израилю, но не будет поставлять 2000-фунтовые.

26 января 2025 года Axios писало, что Трамп поручил Пентагону возобновить поставки Израилю 2000-фунтовых бомб.