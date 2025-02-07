Трамп заявил, что Израиль передаст США Газу по окончании боевых действий и переселения
Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Америке Газу после того, как завершатся боевые действия, а палестинцы будут переселены. Об этом он сообщил на веб-платформе Truth Social, передает Reuters.
По словам Трампа, это означает, что присутствие американских войск в регионе не понадобится.
"После завершения боевых действий сектор Газа будет передан Соединенным Штатам Израилем. Палестинцы уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины с новыми и современными домами в регионе. Никакие солдаты США не понадобятся!" – написал он.
Отмечается, что ранее Трамп отказывался исключать возможность размещения солдат США в районе Газы.
Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии подготовить план по добровольному переселению жителей Газы.
"Я приветствую смелый план президента Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена свобода покидать страну и эмигрировать, как это принято во всем мире", – сообщил он в сети X.
По словам Каца, план будет включать возможность выезда через наземные переходы, по морю и воздуху.
- 26 января президент США Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок".
- 27 января Египет и Иордания не хотят убирать палестинцев из Газы. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.
- 5 февраля Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газы и будут его развивать.