Трамп заявил, что Израиль передаст США Газу по окончании боевых действий и переселения

Сектор Газа (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль передаст Америке Газу после того, как завершатся боевые действия, а палестинцы будут переселены. Об этом он сообщил на веб-платформе Truth Social, передает Reuters.

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По словам Трампа, это означает, что присутствие американских войск в регионе не понадобится.

"После завершения боевых действий сектор Газа будет передан Соединенным Штатам Израилем. Палестинцы уже были бы переселены в гораздо более безопасные и красивые общины с новыми и современными домами в регионе. Никакие солдаты США не понадобятся!" – написал он.

Отмечается, что ранее Трамп отказывался исключать возможность размещения солдат США в районе Газы.

Ранее министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что приказал армии подготовить план по добровольному переселению жителей Газы.

"Я приветствую смелый план президента Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена свобода покидать страну и эмигрировать, как это принято во всем мире", – сообщил он в сети X.

По словам Каца, план будет включать возможность выезда через наземные переходы, по морю и воздуху.