Трамп говорит о выселении палестинцев из Газы. Турция и Израиль отреагировали по-разному

Сектор Газа (Фото: ЕРА)

В Турции и Израиле прокомментировали слова президента США Дональда Трампа о выселении палестинцев из сектора Газа. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан в эфире Anadolu Ajansi заявил, что страна не поддерживает такую риторику.

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Он подчеркнул, что ни Турция, ни Ближний Восток не смогут принять депортацию палестинцев. И даже размышлять над этим вопросом – "пустая трата времени".

"Неправильно даже выносить это на обсуждение. Мы против всех инициатив, которые пытаются исключить народ Газы из уравнения", – сказал глава турецкого МИД.

В то же время в Израиле поприветствовали намерения Трампа. Министр финансов Бецалель Смотрич в соцсети опубликовал короткую подпись к фото Трампа и израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

"Вместе мы снова сделаем мир великим", – говорится в сообщении.

Министр энергетики Израиля Эли Коэн поблагодарил Трампа.

"Историческое утро для государства Израиль, Ближнего Востока и мира. Благодарю вас, президент Дональд Трамп, за то, что твердо стоите на стороне правды. Политика, установленная в отношении террористических организаций и Ирана, приведет к процветанию Ближнего Востока и сделает мир более безопасным", – написал он в соцсети.

26 января Трамп предложил арабским странам забрать палестинцев из сектора Газа и "навести порядок".

27 января Египет и Иордания не хотят забирать палестинцев из Газы. Они заявили, что Палестина – для палестинцев.

4 февраля Трамп приостановил помощь палестинцам и снова вывел США из Совета ООН по правам человека.

Также он заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут его развивать, но для этого нужно выселить оттуда около миллиона палестинцев.