Трамп говорить про виселення палестинців із Гази. Туреччина та Ізраїль відреагували по-різному

Сектор Гази (Фото: ЕРА)

У Туреччині та Ізраїлі прокоментували слова президента США Дональда Трампа про виселення палестинців із сектору Гази. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі Anadolu Ajansi заявив, що країна не підтримує таку риторику.

Він наголосив, що ні Туреччина, ні Близький Схід не зможуть ухвалити депортацію палестинців. І навіть розмірковувати над цим питанням – "порожня трата часу".

"Неправильно навіть виносити це на обговорення. Ми проти всіх ініціатив, які намагаються виключити народ Гази із рівняння", – сказав голова турецького МЗС.

Водночас в Ізраїлі привітали наміри Трампа. Міністр фінансів Бецалель Смотрич у соцмережі опублікував короткий підпис до фото Трампа та ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.

"Разом ми знову зробимо світ великим", – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен подякував Трампу.

"Історичний ранок для держави Ізраїль, Близького Сходу і миру. Дякую вам, президент Дональд Трамп, за те, що твердо стоїте на боці правди. Політика, встановлена щодо терористичних організацій та Ірану, приведе до процвітання Близького Сходу і зробить світ безпечнішим", – написав він.

26 січня Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад".

27 січня Єгипет та Йорданія не хочуть забирати палестинців із Гази. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.

4 лютого Трамп призупинив допомогу палестинцям і знову вивів США із Ради ООН з прав людини.

Також він заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази та розвиватимуть його, але для цього потрібно виселити звідти близько мільйона палестинців.