Трамп говорить про виселення палестинців із Гази. Туреччина та Ізраїль відреагували по-різному
Сектор Гази (Фото: ЕРА)

У Туреччині та Ізраїлі прокоментували слова президента США Дональда Трампа про виселення палестинців із сектору Гази. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі Anadolu Ajansi заявив, що країна не підтримує таку риторику.

Він наголосив, що ні Туреччина, ні Близький Схід не зможуть ухвалити депортацію палестинців. І навіть розмірковувати над цим питанням – "порожня трата часу".

"Неправильно навіть виносити це на обговорення. Ми проти всіх ініціатив, які намагаються виключити народ Гази із рівняння", – сказав голова турецького МЗС.

Водночас в Ізраїлі привітали наміри Трампа. Міністр фінансів Бецалель Смотрич у соцмережі опублікував короткий підпис до фото Трампа та ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.

"Разом ми знову зробимо світ великим", – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен подякував Трампу.

"Історичний ранок для держави Ізраїль, Близького Сходу і миру. Дякую вам, президент Дональд Трамп, за те, що твердо стоїте на боці правди. Політика, встановлена щодо терористичних організацій та Ірану, приведе до процвітання Близького Сходу і зробить світ безпечнішим", – написав він.

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