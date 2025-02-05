Трамп говорить про виселення палестинців із Гази. Туреччина та Ізраїль відреагували по-різному
У Туреччині та Ізраїлі прокоментували слова президента США Дональда Трампа про виселення палестинців із сектору Гази. Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан в ефірі Anadolu Ajansi заявив, що країна не підтримує таку риторику.
Він наголосив, що ні Туреччина, ні Близький Схід не зможуть ухвалити депортацію палестинців. І навіть розмірковувати над цим питанням – "порожня трата часу".
"Неправильно навіть виносити це на обговорення. Ми проти всіх ініціатив, які намагаються виключити народ Гази із рівняння", – сказав голова турецького МЗС.
Водночас в Ізраїлі привітали наміри Трампа. Міністр фінансів Бецалель Смотрич у соцмережі опублікував короткий підпис до фото Трампа та ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу.
"Разом ми знову зробимо світ великим", – йдеться у повідомленні.
Міністр енергетики Ізраїлю Елі Коен подякував Трампу.
"Історичний ранок для держави Ізраїль, Близького Сходу і миру. Дякую вам, президент Дональд Трамп, за те, що твердо стоїте на боці правди. Політика, встановлена щодо терористичних організацій та Ірану, приведе до процвітання Близького Сходу і зробить світ безпечнішим", – написав він.
- 26 січня Трамп запропонував арабським країнам забрати палестинців із сектору Гази та "навести лад".
- 27 січня Єгипет та Йорданія не хочуть забирати палестинців із Гази. Вони заявили, що Палестина – для палестинців.
- 4 лютого Трамп призупинив допомогу палестинцям і знову вивів США із Ради ООН з прав людини.
- Також він заявив, що США візьмуть під контроль сектор Гази та розвиватимуть його, але для цього потрібно виселити звідти близько мільйона палестинців.