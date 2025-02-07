Трамп заявив, що Ізраїль передасть США Газу після закінчення бойових дій та переселення

Американський лідер зазначив, що не доведеться задіювати американську армію

Сектор Газа (Фото: ЕРА)

Президент США Дональд Трамп заявив, що Ізраїль передасть Америці Газу після завершення бойових дій, а палестинці будуть переселені. Про це він повідомив на вебплатформі Truth Social, повідомляє Reuters.

За словами Трампа, це означає, що присутність американських військ у регіоні не знадобиться.

"Після завершення бойових дій сектор Гази буде передано Сполученим Штатам Ізраїлем. Палестинці вже були б переселені в набагато безпечніші та красивіші громади з новими та сучасними будинками в регіоні. Жодні солдати США не знадобляться!" – написав він.

Зазначається, що раніше Трамп відмовлявся унеможливлювати розміщення солдатів США в районі Гази.

Раніше міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац заявив, що наказав армії підготувати план добровільного переселення жителів Гази.

"Я вітаю сміливий план президента Трампа. Жителям Гази має бути надано свободу залишати країну та емігрувати, як заведено у всьому світі", – повідомив він у мережі X.

За словами Каца, план міститиме можливість виїзду через наземні переходи, морем і повітрям.