WP: У розвідці США вважають, що Ізраїль вдарить по ядерних об’єктах Ірану на початку 2025-го

Ізраїль, ймовірно, спробує завдати удару по іранських ядерних об’єктах у перші шість місяців 2025 року

Іран (Ілюстративне фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Ізраїль, ймовірно, спробує завдати удару по ядерній програмі Ірану в найближчі місяці в межах превентивної атаки, що посилить напруженість на Близькому Сході та відновить перспективу ширшої регіональної війни. Про це повідомила газета The Washington Post із посиланням на звіт американської розвідки.

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Попередження про потенційний ізраїльський удар внесені в численні звіти розвідки, що охоплюють кінець адміністрації 46-го президента США Джо Байдена та початок адміністрації чинного очільника Білого дому Дональда Трампа.

У доповіді розвідки йдеться, що Ізраїль, ймовірно, спробує завдати удару по іранських ядерних об’єктах Фордо та Натанз у перші шість місяців 2025 року.

Чинні й колишні офіційні особи США, знайомі з даними розвідки, повідомили WP, що цей висновок є результатом аналізу планів Ізраїлю після бомбардувань Ірану наприкінці жовтня 2024-го, які погіршили його протиповітряну оборону та залишили Тегеран відкритим для подальшого нападу.

Уряд Ізраїлю, Центральне розвідувальне управління, Розвідувальне управління Міноборони та Офіс директора Національної розвідки відмовилися від коментарів.

Речник Ради національної безпеки Білого дому Браян Хьюз заявив, що Трамп "дав зрозуміти: він не дозволить Ірану отримати ядерну зброю".

"Хоча він вважає за краще вести переговори щодо розв'язання давніх проблем Америки з іранським режимом мирним шляхом, він не чекатиме нескінченно довго, якщо Іран не захоче йти на угоду найближчим часом", – сказав Хьюз журналістам.

У доповіді розвідки викладено два потенційних варіанти удару, кожен із яких передбачає надання Ізраїлю підтримки з боку США у формі дозаправляння в повітрі, а також розвідки та спостереження, повідомили співрозмовники, які ознайомилися з документом.

У документі зазначається, що дистанційна атака, відома як "удар зі сторони", передбачатиме, що ізраїльські літаки будуть стріляти балістичними ракетами повітряного базування. Більш ризикована резервна атака призведе до того, що ізраїльські літаки увійдуть в повітряний простір Ірану, пролетять поблизу ядерних об'єктів і скинуть BLU-109, додали в американській розвідці.

Оцінка США показала, що атака Ізраїлю на ядерні об’єкти Ірану в найкращому випадку відкине його діяльність на місяці, а потенційно лише на тижні, заявили чинні й колишні посадовці. Будь-яка атака також стимулюватиме Іран до збагачення урану для зброї, заявили офіційні особи, що є давньою червоною лінією для США та Ізраїлю.