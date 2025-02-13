WP: В разведке США считают, что Израиль ударит по ядерным объектам Ирана в начале 2025-го

Израиль, вероятно, попытается нанести удар по иранским ядерным объектам в первые шесть месяцев 2025 года

Иран (Иллюстративное фото: Abedin Taherkenareh/EPA)

Израиль, вероятно, попытается нанести удар по ядерной программе Ирана в ближайшие месяцы в рамках превентивной атаки, что усилит напряженность на Ближнем Востоке и возобновит перспективу более широкой региональной войны. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на отчет американской разведки.

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Предупреждения о потенциальном израильском ударе включены в многочисленные отчеты разведки, охватывающие конец администрации 46-го президента США Джо Байдена и начало администрации действующего главы Белого дома Дональда Трампа.

В докладе разведки говорится, что Израиль, вероятно, попытается нанести удар по иранским ядерным объектам Фордо и Натанз в первые шесть месяцев 2025 года.

Действующие и бывшие официальные лица США, знакомые с данными разведки, сообщили WP, что этот вывод является результатом анализа планов Израиля после бомбардировок Ирана в конце октября 2024-го, которые ухудшили его противовоздушную оборону и оставили Тегеран открытым для дальнейшего нападения.

Правительство Израиля, Центральное разведывательное управление, Разведывательное управление Минобороны и офис директора Национальной разведки отказались от комментариев.

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Брайан Хьюз заявил, что Трамп "дал понять: он не позволит Ирану получить ядерное оружие".

"Хотя он предпочитает вести переговоры по решению давних проблем Америки с иранским режимом мирным путем, он не будет ждать бесконечно долго, если Иран не захочет идти на сделку в ближайшее время", – сказал Хьюз журналистам.

В докладе разведки изложены два потенциальных варианта удара, каждый из которых предусматривает предоставление Израилю поддержки со стороны США в форме дозаправки в воздухе, а также разведки и наблюдения, сообщили ознакомившиеся с документом собеседники.

В документе отмечается, что дистанционная атака, известная как "удар со стороны", предполагает, что израильские самолеты будут стрелять баллистическими ракетами воздушного базирования. Более рискованная резервная атака приведет к тому, что израильские самолеты войдут в воздушное пространство Ирана, пролетят вблизи ядерных объектов и сбросят BLU-109, добавили в американской разведке.

Оценка США показала, что атака Израиля на ядерные объекты Ирана в лучшем случае откинет его деятельность на месяцы, а потенциально только на недели, заявили действующие и бывшие чиновники. Любая атака также будет стимулировать Иран к обогащению урана для оружия, заявили официальные лица, что является давней красной линией для США и Израиля.