США установили "красную линию" – члены Хезболлы не могут входить в правительство Ливана

В Ливане сейчас ведутся споры о формировании Кабмина – сторонник Хезболлы выступает за депутатов мусульман-шиитов

Морган Ортагус (Фото: x.com/MorganOrtagus)

США выступили против того, чтобы члены вооруженной группировки Хезболла были членами следующего правительства Ливана. Об этом заявила заместитель спецпредставителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус на пресс-конференции после встречи с президентом Ливана Джозефом Ауном, передает Reuters.

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"Мы установили четкие красные линии со стороны Соединенных Штатов, согласно которым они не смогут терроризировать ливанский народ, в том числе и будучи частью правительства", – сказала она.

Отмечается, что визит представительницы США пришелся на момент застопорившегося процесса формирования кабинета министров в Ливане. Союзник Хезболлы Амаль настаивает на том, чтобы все министры были мусульманами и шиитами.

Боевые действия в Ливане завершились в конце ноября 2024 года поражением Хезболлы и победой Израиля. Израилю был установлен крайний срок 60 дней для вывода войск с юга Ливана, а Хезболле – на вывод своих солдат. Позже срок был продлен до 18 февраля 2025 года.

"18 февраля станет датой передислокации, когда войска ЦАХАЛа завершат свою передислокацию, и, конечно, за ними придут (ливанские) войска, поэтому мы твердо придерживаемся этой четкой даты", – сказала она.

21 декабря 2024 года военная разведка и МИД эвакуировали из Сирии более 30 украинцев.

7 февраля Трамп заявил, что Израиль передаст США Газу после окончания боевых действий и переселения палестинцев.