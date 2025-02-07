США встановили "червону лінію" – члени Хезболли не можуть входити до уряду Лівану

У Лівані зараз точаться суперечки щодо формування Кабміну – прихильник Хезболли виступає за депутатів мусульман-шиїтів

Морган Ортагус (Фото: x.com/MorganOrtagus)

США виступили проти того, щоб члени збройного угруповання Хезболла були членами наступного уряду Лівану. Про це заявила заступниця спецпредставника США на Близькому Сході Морган Ортагус на пресконференції після зустрічі з президентом Лівану Джозефом Ауном, передає Reuters.

"Ми встановили чіткі червоні лінії з боку Сполучених Штатів, згідно з якими вони не зможуть тероризувати ліванський народ, у тому числі і будучи частиною уряду", – сказала вона.

Зазначається, що візит представниці США припав на момент процесу формування кабінету міністрів у Лівані, що зупинився. Союзник Хезболли Амаль наполягає на тому, щоб усі міністри були мусульманами та шиїтами.

Бойові дії в Лівані завершилися наприкінці листопада 2024 року поразкою Хезболли та перемогою Ізраїлю. Ізраїлю було встановлено крайній термін 60 днів виведення військ із півдня Лівану, а Хезболлі – виведення своїх солдатів. Пізніше термін продовжили до 18 лютого 2025 року.

"18 лютого стане датою передислокації, коли війська ЦАХАЛу завершать свою передислокацію, і, звичайно, за ними прийдуть (ліванські) війська, тому ми твердо дотримуємось цієї чіткої дати", – сказала вона.

21 грудня 2024 року військова розвідка та МЗС евакуювали із Сирії понад 30 українців.

7 лютого Трамп заявив, що Ізраїль передасть США Газу після закінчення бойових дій та переселення палестинців.