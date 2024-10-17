США уверены в продолжении поддержки Украины от стран Европы и за ее пределами

"Мы довольны коалицией из более 50 стран, которую мы объединили для поддержки Украины", – заявил спикер Госдепа

Мэтью Миллер (Скриншот с видео)

США уверены, что страны в Европе и вне ее продолжат поддержку Украины, заявил представитель Государственного департамента Мэтью Миллер во время брифинга.

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Журналист спросил, разделяют ли США опасения по поводу возможного сокращения военной поддержки Украины со стороны Франции и Германии.

"Каждая страна должна принимать собственные решения, исходя из своих возможностей, исходя из своего бюджета, относительно того, что она может сделать. Мы довольны коалицией из более 50 стран [форматом "Рамштайн"], которую мы объединили для поддержки Украины", – ответил Миллер.

Также есть ряд стран не только в Европе, но и за ее пределами, которые внесли вклад в защиту Украины, и Штаты уверены в продолжении этой поддержки, отметил спикер.

Также Миллер сообщил, что США продолжают сотрудничать с Украиной по Плану победы, а также по мерам вне этого плана, которые могут помочь победить на поле боя и обеспечить мир.

Ранее стало известно, что Германия может сократить военную помощь Украине в последующие годы – с €8 млрд в 2024-м до €4 млрд в 2025-м, в 2026-м – до 3 млрд евро и до €0,5 млрд в 2027-м и 2028 годах. Причина – страна уперлась в конституционный потолок долга и выбирает – урезать социальные программы или помощь Украине. Детальнее – в большом тексте LIGA.net.