США впевнені у продовженні підтримки України від країн Європи та за її межами
Метью Міллер (Скриншот з відео)

США впевнені, що країни у Європі та поза нею продовжать підтримку України, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу.

Журналіст запитав, чи розділяють США побоювання щодо можливого скорочення військової підтримки України з боку Франції та Німеччини.

"Кожна країна має ухвалювати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей, виходячи зі свого бюджету, стосовно того, що вона може зробити. Ми задоволені коаліцією з понад 50 країн [форматом "Рамштайн"], яку ми об’єднали для підтримки України", – відповів Міллер.

Також є низка країн не лише в Європі, а й поза її межами, котрі зробили внесок у захист України, і Штати упевнені у продовженні цієї підтримки, зауважив речник.

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