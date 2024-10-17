США впевнені у продовженні підтримки України від країн Європи та за її межами

"Ми задоволені коаліцією з понад 50 країн, яку ми об’єднали для підтримки України", – заявив речник Держдепу

Метью Міллер (Скриншот з відео)

США впевнені, що країни у Європі та поза нею продовжать підтримку України, заявив речник Державного департаменту Метью Міллер під час брифінгу.

Журналіст запитав, чи розділяють США побоювання щодо можливого скорочення військової підтримки України з боку Франції та Німеччини.

"Кожна країна має ухвалювати власні рішення, виходячи зі своїх можливостей, виходячи зі свого бюджету, стосовно того, що вона може зробити. Ми задоволені коаліцією з понад 50 країн [форматом "Рамштайн"], яку ми об’єднали для підтримки України", – відповів Міллер.

Також є низка країн не лише в Європі, а й поза її межами, котрі зробили внесок у захист України, і Штати упевнені у продовженні цієї підтримки, зауважив речник.

Також Міллер повідомив, що США продовжують співпрацювати з Україною щодо Плану перемоги, а також стосовно заходів поза цим планом, які можуть допомогти перемогти на полі бою та забезпечити мир.

Раніше стало відомо, що Німеччина може скоротити військову допомогу Україні у наступні роки – з €8 млрд у 2024-му до €4 млрд у 2025-му, у 2026-му – до 3 млрд євро і до €0,5 млрд у 2027-му та 2028 роках. Причина – країна вперлася у конституційну стелю боргу і вибирає – урізати соціальні програми чи допомогу Україні. Детальніше – у великому тексті LIGA.net.