Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" боевиков в Донбассе

США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" боевиков в Донбассе - Фото
Дорога в Золотое (Фото: Евгений Малолетка, ОБСЕ)
19.10.2019, 08:11

Американцы надеются увидеть шаги, которые гарантируют безопасность разведения войск

США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. Об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, сообщает Укринформ.

"Призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем", - сказал Макрис.

Макрис отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где идет ремонт моста и построен временный обходной мост: "Для гражданских... последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией".

Читайте также: Россия выдвигает дополнительные требования по ситуации в Золотом

Напишите нам
обсе Золотое Петровское разведение войск Грегори Макрис
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 