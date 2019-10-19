США в ОБСЕ призвали Россию "дисциплинировать" боевиков в Донбассе

США высказали осторожный оптимизм по поводу возобновления разведения войск в Золотом и Петровском и надеются увидеть шаги, которые гарантируют его безопасность. Об этом заявил политический советник миссии США при ОБСЕ Грегори Макрис во время заседания Постоянного совета ОБСЕ 17 октября в Вене, сообщает Укринформ.
"Призываем Российскую Федерацию дисциплинировать вооруженные формирования, которые находятся под ее контролем", - сказал Макрис.
Макрис отметил прогресс в районе Станицы Луганской, где идет ремонт моста и построен временный обходной мост: "Для гражданских... последнее развитие событий является реальным прогрессом, который может облегчить бремя, которое они несут во время многолетнего конфликта, разожженного Российской Федерацией".
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