США в ООН напомнили Путину о 50 днях Трампа и раскритиковали Китай
США напомнили России о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору Кремля. Об этом заявляла исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.
Представительница США напомнила, что 14 июля президент Дональд Трамп предупредил диктатора России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.
"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", – подчеркнула она.
Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.
"И хотя это поспособствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", – заявила представительница США.
Также посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать Украину.
"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", – отметила Ши.
- 14 июля Трамп в очередной раз отложил усиление давления на Россию, предоставив ей 50 дней на заключение мирного соглашения. По истечении этого срока президент США пригрозил вторичными санкциями странам, которые покупают продукцию у государства-агрессора.
- 15 июля Грэм посоветовал Путину позвонить аятолле Ирана, если он хочет узнать, что произойдет на 51-й день.
- 17 июля в Белом доме заявили, что Россия столкнется с санкциями, если через 50 дней не прекратит огонь в Украине.
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