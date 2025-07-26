США в ООН напомнили Путину о 50 днях Трампа и раскритиковали Китай

Представительница США отметила, что в случае если Россия не прекратит огонь за 50 дней, Штаты готовы принять дальнейшие меры

Дороти Ши (Фото: EPA)

США напомнили России о необходимости завершить войну в Украине в течение 50 дней и раскритиковали Китай за помощь оборонному сектору Кремля. Об этом заявляла исполняющая обязанности постоянного представителя США при ООН Дороти Ши на заседании Совета Безопасности ООН.

Представительница США напомнила, что 14 июля президент Дональд Трамп предупредил диктатора России Владимира Путина о необходимости в течение 50 дней договориться о мире с Украиной.

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"Если Россия не согласится в течение этого срока прекратить атаки, Соединенные Штаты готовы принять дальнейшие меры", – подчеркнула она.

Посол напомнила, что Совет Безопасности ООН более 100 дней назад одобрил резолюцию, призывающую к быстрому прекращению войны и установлению прочного мира в Украине.

"И хотя это поспособствовало переговорам в Саудовской Аравии и Стамбуле, прогресс далеко не соответствует действиям, необходимым для мира", – заявила представительница США.

Также посол раскритиковала Китай за продолжение экспорта в Россию товаров двойного назначения, которые помогают российской армии производить оружие и атаковать Украину.

"Заявление Пекина о введении строгого контроля за экспортом товаров двойного назначения просто рассыпается на фоне ежедневного обнаружения компонентов китайского производства в беспилотниках, оружии и транспортных средствах, которые Россия использует против Украины", – отметила Ши.