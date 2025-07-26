США в ООН нагадали Путіну про 50 днів Трампа і розкритикували Китай

Представниця США зазначила, що у разі якщо Росія не припинить вогонь за 50 днів, Штати готові вжити подальших заходів

Дороті Ші (Фото: EPA)

США нагадали Росії про необхідність завершити війну в Україні впродовж 50 днів і розкритикували Китай за допомогу оборонному сектору Кремля. Про це заявила виконувачка обов'язків постійного представника США при ООН Дороті Ші на засіданні Ради Безпеки ООН.

Представниця США нагадала, що 14 липня президент Дональд Трамп попередив диктатора Росії Володимира Путіна про необхідність упродовж 50 днів домовитися про мир з Україною.

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"Якщо Росія не погодиться впродовж цього терміну припинити атаки, Сполучені Штати готові вжити подальших заходів", – підкреслила вона.

Посолка нагадала, що Рада Безпеки ООН понад 100 днів тому схвалила резолюцію, що закликає до швидкого припинення війни і встановлення міцного миру в Україні.

"І хоча це посприяло переговорам у Саудівській Аравії та Стамбулі, прогрес далеко не відповідає діям, необхідним для миру", – заявила представниця США.

Також вона розкритикувала Китай за продовження експорту до Росії товарів подвійного призначення, що допомагають російській армії виробляти зброю й атакувати Україну.

"Заява Пекіна про запроваджування суворого контролю за експортом товарів подвійного призначення просто розсипається на тлі щоденного виявлення компонентів китайського виробництва в безпілотниках, зброї й транспортних засобах, які Росія використовує проти України", – зазначила Ші.