США: Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины. Зеленский говорил это

В Государственном департаменте США заявили, что война РФ против Украины должна закончиться переговорами на условиях украинцев. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

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По его словам, о стратегии США уже говорили президент Джо Байден и Государственный секретарь Энтони Блинкен , когда заявляли, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Он отметил, что президент Владимир Зеленский дал ясно понять, что война в конечном итоге должна закончиться переговорами, но на условиях Украины.

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Один пытается стереть границы другого, а другой пытается защитить себя и свою жизнь", — сказал Патель.

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Дмитро Гриниченко

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