США: Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины. Зеленский говорил это
22.04.2023, 07:20
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)
В Государственном департаменте США заявили, что война РФ против Украины должна закончиться переговорами на условиях украинцев. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.
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По его словам, о стратегии США уже говорили президент Джо Байден и Государственный секретарь Энтони Блинкен, когда заявляли, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.
Он отметил, что президент Владимир Зеленский дал ясно понять, что война в конечном итоге должна закончиться переговорами, но на условиях Украины.
"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Один пытается стереть границы другого, а другой пытается защитить себя и свою жизнь", — сказал Патель.
- 17 февраля 2023 года Зеленский заявил, что Украина не пойдет ни на какие компромиссы с агрессором и нет никакой альтернативы полному вытеснению российских войск с территории страны.
- Переговоры о мире в Украине станут возможны тогда, когда Россия, "выбравшая войну", потерпит поражение, заявил президент Франции Макрон.
- Глава МИД Кулеба заявил, что Россия должна уйти с каждого квадратного метра украинской территории, и украинцы примут мир только в случае выхода на границы 1991 года.
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