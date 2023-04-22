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США: Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины. Зеленский говорил это

Цей матеріал також доступний українською
22.04.2023, 07:20
США: Война должна закончиться переговорами, но на условиях Украины. Зеленский говорил это - Фото
Ведант Патель (Фото: скриншот с видео)

В Государственном департаменте США заявили, что война РФ против Украины должна закончиться переговорами на условиях украинцев. Об этом на брифинге сообщил спикер Госдепа Ведант Патель.

По его словам, о стратегии США уже говорили президент Джо Байден и Государственный секретарь Энтони Блинкен, когда заявляли, что Вашингтон будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется. 
Он отметил, что президент Владимир Зеленский дал ясно понять, что война в конечном итоге должна закончиться переговорами, но на условиях Украины. 

"Безответственно ставить эти две страны, Россию и Украину, на один уровень. Один пытается стереть границы другого, а другой пытается защитить себя и свою жизнь", — сказал Патель.

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Дмитро Гриниченко
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