США выделили $25,5 млн на постройку для Украины двух катеров Mark VI

Американская компания SAFE Boats International построит для Украины два катера Mark VI. Соответствующая информация о контракте с Пентагоном опубликована на сайте Минобороны США.

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Как сообщается, SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получает $25 556 452 на строительство двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей.

Уточняется, что работы будут проводиться в Такоме, штат Вашингтон, и, как ожидается, завершатся к марту 2026 года.

СПРАВКА. Катер Mark VI – боевой маневренный катер американского производства около 26 метров в длину. Оснащен современными системами наблюдения за обстановкой на море и обнаружением противника. Очень стойкий к волнениям на море, что позволяет вести прицельный огонь на поражение даже во время шторма. Mark VI может одновременно быть оборудованным дистанционно управляемыми 25-мм пушками M242 Bushmaster, а также 12,7 и 7,62-мм пулеметами. Способен развивать скорость до 63 км/час.

18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.

6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года.

8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.

3 декабря посоло Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в 2022 году Украина получит не менее трех катеров Mark VI.

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Наталия Медведева

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