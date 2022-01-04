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США выделили $25,5 млн на постройку для Украины двух катеров Mark VI

Цей матеріал також доступний українською
04.01.2022, 19:05
США выделили $25,5 млн на постройку для Украины двух катеров Mark VI - Фото
Катер Mark VI (Фото: SAFE Boats International)

Американская компания SAFE Boats International построит для Украины два катера Mark VI. Соответствующая информация о контракте с Пентагоном опубликована на сайте Минобороны США.

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Как сообщается, SAFE Boats International (Бремертон, Вашингтон) получает $25 556 452 на строительство  двух патрульных катеров Mark VI, их оснащение, активацию и обучение экипажей. 

Уточняется, что работы будут проводиться в Такоме, штат Вашингтон, и, как ожидается, завершатся к марту 2026 года.

США выделили $25,5 млн на постройку для Украины двух катеров Mark VI
СПРАВКА. Катер Mark VI – боевой маневренный катер американского производства около 26 метров в длину. Оснащен современными системами наблюдения за обстановкой на море и обнаружением противника. Очень стойкий к волнениям на море, что позволяет вести прицельный огонь на поражение даже во время шторма. Mark VI может одновременно быть оборудованным дистанционно управляемыми 25-мм пушками M242 Bushmaster, а также 12,7 и 7,62-мм пулеметами. Способен развивать скорость до 63 км/час.
  • 18 июля 2020 года США одобрили продажу Украине до 16 боевых патрульных катеров Mark VI и сопутствующего оборудования на общую сумму в $600 млн.
  • 6 января 2021 года Минобороны США заказало для Украины патрульные катера Mark VI – строительство первой партии кораблей планировалось завершить к декабрю 2022 года.
  • 8 ноября два катера Island прибыли в Одессу.
  • 3 декабря посоло Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что в 2022 году Украина получит не менее трех катеров Mark VI.

Читайте также: Украина получит дополнительную помощь от США, не только $300 млн из бюджета – посол

Наталия Медведева
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ВМС ВСУ катер Mark VI
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