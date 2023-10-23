США, Япония и Южная Корея провели первые воздушные учения из-за угроз со стороны КНДР

США, Япония и Южная Корея впервые провели совместные военно-воздушные учения вблизи Корейского полуострова из-за угроз со стороны Северной Кореи. Об этом сообщает Yonhap.

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В ВВС Южной Кореи отметили, что учения проведены согласно договоренностям лидеров трех государств, заключенным на августовском саммите в Кэмп-Дэвиде, и направлены на расширение возможностей их совместного реагирования на нарастающие ядерные и ракетные угрозы со стороны КНДР.

Тренировки проходили южнее Корейского полуострова, где пересекаются южнокорейская и японская зоны идентификации ПВО, с участием американского стратегического бомбардировщика B-52H и истребителей трех стран.

Ранее в этом месяце Вашингтон, Сеул и Токио впервые за семь лет провели трехсторонние учения по контролю морского движения в водах к югу от Корейского полуострова.

Yonhap пишет, что диктатор КНДР Ким Чен Ын "гневно" отреагировал на эти учения, назвав их "худшей реальной угрозой".

На прошлой неделе американский ядерный бомбардировщик B-52H впервые прибыл на южнокорейскую авиабазу после проведения совместных воздушных учений с ВВС Южной Кореи и пролетел над выставкой вооружений, которая проводится раз в два года южнее Сеула.

Это произошло после того, как президент США Джо Байден на саммите с южнокорейским лидером Юн Сок Йолем в апреле в Вашингтоне пообещал усилить демонстрацию американских стратегических сил на полуострове.

На фоне визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Северную Корею 20 октября Северная Корея пригрозила США превентивным ядерным ударом.

"Период, когда право на превентивный удар было "монополией" США, уже подошел к концу. Теперь, когда США совершили провокацию ядерной войны против КНДР, КНДР пойдет на соответствующий вариант", — сказано в заявлении.

В Южной Корее считают, что КНДР могла помочь террористам ХАМАС атаковать Израиль, и опасаются подобного нападения со стороны Пхеньяна.

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