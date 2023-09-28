Северная Корея закрепила "ядерную" политику в конституции. Ким говорит о "провокациях" США

Северная Корея закрепила в своей конституции политику развития ядерного потенциала страны. Соответствующее решение принял "парламент" КНДР, передает пропагандистское агенство KCNA.

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На двухдневном заседании северокорейский орган единогласно принял пересмотр конституции.

Согласно новой поправке, Северная Корея работает над созданием высокоядерного оружия для "обеспечения своего права на существование и предупреждения войны".

Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости "продолжать работу по экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара и развертыванию их в разных службах".

Также он сказал, что военные учения США в регионе были "крайними провокациями".

11 сентября NYT сообщила, что Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России для переговоров с диктатором Путиным.

Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.

По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.

По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".

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