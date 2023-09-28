Северная Корея закрепила "ядерную" политику в конституции. Ким говорит о "провокациях" США
Северная Корея закрепила в своей конституции политику развития ядерного потенциала страны. Соответствующее решение принял "парламент" КНДР, передает пропагандистское агенство KCNA.
На двухдневном заседании северокорейский орган единогласно принял пересмотр конституции.
Согласно новой поправке, Северная Корея работает над созданием высокоядерного оружия для "обеспечения своего права на существование и предупреждения войны".
Диктатор КНДР Ким Чен Ын заявил о необходимости "продолжать работу по экспоненциальному увеличению производства ядерного оружия и диверсификации средств ядерного удара и развертыванию их в разных службах".
Также он сказал, что военные учения США в регионе были "крайними провокациями".
- 11 сентября NYT сообщила, что Ким Чен Ын уехал на своем бронепоезде в направлении России для переговоров с диктатором Путиным.
- Издание Bloomberg писало, что первая за четыре года поездка Кима за пределы Северной Кореи будет посвящена поставкам боеприпасов в Россию.
- По мнению военных аналитиков, такая передача вряд ли существенно изменит ход боевых действий, сообщает Reuters.
- По данным Yonhap, после встречи с Путиным северокорейский диктатор провел заседание политбюро ЦК Трудовой партии, высшего органа руководства КНДР, и отдал приказ "максимально углублять отношения с Россией".
Читайте также: Блинкен о сотрудничестве РФ и КНДР: Улица с двусторонним движением становится все опаснее
Комментарии