Північна Корея закріпила "ядерну" політику у конституції. Кім говорить про "провокації" США

Північна Корея закріпила у своїй конституції політику розвитку ядерного потенціалу країни. Відповідне рішення ухвалив "парламент" КНДР, передає пропагандистська агенція KCNA.

Читайте нас у Telegram: тільки важливі та перевірені новини

На дводенному засіданні північнокорейський орган одноголосно ухвалив перегляд конституції.

Згідно з новою поправкою, Північна Корея працює над створенням високоядерної зброї для "забезпечення свого права на існування та запобігання війні".

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність "продовжувати роботу з експоненційного збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару та розгортання їх у різних службах".

Також він сказав, що військові навчання США у регіоні були "крайніми провокаціями".

11 вересня NYT повідомила, що Кім Чен Ин поїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії для переговорів з диктатором Путіним.

Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.

На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.

За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

Читайте також: Блінкен про співпрацю РФ і КНДР: Вулиця з двостороннім рухом стає дедалі небезпечнішою

Якщо Ви помітили орфографічну помилку, виділіть її мишкою і натисніть Ctrl+Enter.