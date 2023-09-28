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Північна Корея закріпила "ядерну" політику у конституції. Кім говорить про "провокації" США

Этот материал также доступен на русском
28.09.2023, 10:22
Північна Корея закріпила
Кім Чен Ин (Фото: EPA)

Північна Корея закріпила у своїй конституції політику розвитку ядерного потенціалу країни. Відповідне рішення ухвалив "парламент" КНДР, передає пропагандистська агенція KCNA.

На дводенному засіданні північнокорейський орган одноголосно ухвалив перегляд конституції.

Згідно з новою поправкою, Північна Корея працює над створенням високоядерної зброї для "забезпечення свого права на існування та запобігання війні".

Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність "продовжувати роботу з експоненційного збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару та розгортання їх у різних службах".

Також він сказав, що військові навчання США у регіоні були "крайніми провокаціями".

  • 11 вересня NYT повідомила, що Кім Чен Ин поїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії для переговорів з диктатором Путіним.
  • Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
  • На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
  • За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".

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Дмитро Гриниченко
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війнасшаКім Чен Инядерна зброяПівнічна Корея
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