Північна Корея закріпила "ядерну" політику у конституції. Кім говорить про "провокації" США
Північна Корея закріпила у своїй конституції політику розвитку ядерного потенціалу країни. Відповідне рішення ухвалив "парламент" КНДР, передає пропагандистська агенція KCNA.
На дводенному засіданні північнокорейський орган одноголосно ухвалив перегляд конституції.
Згідно з новою поправкою, Північна Корея працює над створенням високоядерної зброї для "забезпечення свого права на існування та запобігання війні".
Диктатор КНДР Кім Чен Ин заявив про необхідність "продовжувати роботу з експоненційного збільшення виробництва ядерної зброї та диверсифікації засобів ядерного удару та розгортання їх у різних службах".
Також він сказав, що військові навчання США у регіоні були "крайніми провокаціями".
- 11 вересня NYT повідомила, що Кім Чен Ин поїхав на своєму бронепоїзді в напрямку Росії для переговорів з диктатором Путіним.
- Видання Bloomberg писало, що перша за чотири роки поїздка Кіма за межі Північної Кореї буде присвячена постачанню боєприпасів до Росії.
- На думку військових аналітиків, таке передання навряд чи суттєво змінить перебіг бойових дій, повідомляє Reuters.
- За даними Yonhap, після зустрічі з Путіним північнокорейський диктатор провів засідання політбюро ЦК Трудової партії, вищого органу керівництва КНДР, і наказав "максимально поглиблювати відносини з Росією".
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