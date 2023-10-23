США, Японія та Південна Корея провели перші повітряні навчання через загрози з боку КНДР

США, Японія та Південна Корея вперше провели спільні військово-повітряні навчання поблизу Корейського півострова через загрози з боку Північної Кореї. Про це повідомляє Yonhap.

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У ВПС Південної Кореї зауважили, що навчання проведені згідно з домовленостями лідерів трьох держав, укладеними на серпневому саміті в Кемп-Девіді, і мають на меті розширити можливості їхнього спільного реагування на дедалі більші ядерні та ракетні загрози з боку КНДР.

Тренування проходили на південь від Корейського півострова, де перетинаються південнокорейська та японська зони ідентифікації ППО, за участю американського стратегічного бомбардувальника B-52H та винищувачів трьох країн.

Раніше цього місяця Вашингтон, Сеул і Токіо вперше за сім років провели тристоронні навчання з контролю морського руху у водах на південь від Корейського півострова.

Yonhap пише, що диктатор КНДР Кім Чен Ин "гнівно" відреагував на ці навчання, назвавши їх "найгіршою реальною загрозою".

Минулого тижня американський ядерний бомбардувальник B-52H вперше прибув до південнокорейської авіабази після проведення спільних повітряних навчань із ВПС Південної Кореї та пролетів над виставкою озброєнь, що проводиться раз на два роки на південь від Сеула.

Це сталося після того, як президент США Джо Байден під час саміту з південнокорейським лідером Юн Сок Йолем у квітні в Вашингтоні пообіцяв посилити демонстрацію американських стратегічних сил на півострові.

На тлі візиту міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова до Північної Кореї 20 жовтня Північна Корея пригрозила США превентивним ядерним ударом.

"Період, коли право на превентивний удар було "монополією" США, вже добіг кінця. Тепер, коли США вчинили провокацію ядерної війни проти КНДР, КНДР піде на відповідний варіант", — сказано в заяві.

У Південній Кореї вважають, що КНДР могла допомогти терористам ХАМАС атакувати Ізраїль, і побоюються подібного нападу з боку Пхеньяна.

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