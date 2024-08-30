США заключили контракт на производство Javelin на $1,3 млрд, часть передадут Украине

Контракт предусматривает поставку более 4000 Javelin для пополнения отправленных в Украину запасов

ПТРК Javelin (Фото: ЕРА)

Армия США заключила с компанией Javelin Joint Venture (JV) контракт на 2024-й финансовый год, охватывающий производство переносных противотанковых комплексов Javelin, а также связанного с ними оборудования и услуг на сумму $1,3 млрд. Об этом сообщила пресс-служба компании Raytheon Technologies (RTX).

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Контракт станет самым большим на производство Javelin в настоящее время и включает закупку систем вооружения Javelin и поддержку производства для армии США.

"Javelin сейчас, как никогда, признан самой эффективной и проверенной в боях противотанковой системой вооружений в мире," – отметил Энди Амаро, директор программы Javelin в компании Raytheon, являющейся частью корпорации RTX.

Контракт также предусматривает поставку более 4000 Javelin для пополнения отправленных в Украину запасов.

На сегодня производитель имеет более 25 международных заказчиков и изготовил свыше 50 000 ракет Javelin и более 12 000 командных пусковых установок многоразового использования.

В последний раз Украина получала ПТРК Javelin в пакете военной помощи от США, о котором было объявлено 9 августа 2024 года.

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