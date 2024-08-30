США уклали контракт на виробництво Javelin на $1,3 млрд, частину передадуть Україні

ПТРК Javelin (Фото: ЕРА)

Армія США уклала з компанією Javelin Joint Venture (JV) контракт на 2024-й фінансовий рік, який охоплює виробництво переносних протитанкових комплексів Javelin, а також пов'язаного з ними обладнання та послуг на суму $1,3 млрд. Про це повідомила пресслужба компанії Raytheon Technologies (RTX).

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Контракт стане найбільшим на виробництво Javelin на цей час і містить закупівлю систем озброєння Javelin та підтримку виробництва для армії США.

"Javelin зараз, як ніколи, визнаний найефективнішою і перевіреною в боях протитанковою системою озброєнь у світі", – зазначив Енді Амаро, директор програми Javelin у компанії Raytheon, яка є частиною корпорації RTX.

Контракт також передбачає постачання понад 4000 Javelin для поповнення запасів, відправлених в Україну.

На сьогодні виробник має понад 25 міжнародних замовників і виготовив більше ніж 50 000 ракет Javelin і понад 12 000 командних пускових установок багаторазового використання.

Останній раз Україна отримувала ПТРК Javelin у пакеті військової допомоги від США, про який було оголошено 9 серпня 2024 року.

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