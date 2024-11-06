США запустили межконтинентальную ракету и отработали "ядерный" сценарий
США запустили межконтинентальную баллистическую ракету Minuteman III, отработав вероятный ядерный удар. Об этом сообщило Командование глобальных ударов США.
Успешный запуск состоялся 5 ноября в 23:01 по тихоокеанскому времени (около 18:01 по Киеву) с базы космических сил Ванденберг в Калифорнии. Межконтинентальная ракета пролетела примерно 6800 км до испытательного полигона на Маршалловых островах в Тихом океане.
Для запуска ракеты также использовалась система Airborne Launch Control System (ALCS) на борту самолета E-6B Mercury. Это так называемый воздушный командный пункт, который руководит запуском ракеты Minuteman III.
По информации Defense Express, военные США отработали ситуацию, в которой по стране уже был нанесен ядерный удар. В этом сценарии Белого дома и самого Вашингтона не существует, не отвечает основной подземный командный центр Стратегического командования США под авиабазой Оффутт и другие резервные командные пункты.
В таком случае команда на ответны ядерный удар передается именно с командного пункта на самолете E-6B Mercury.
Ракета не была вооружена ядерными боеголовками, а сам пуск был испытательным.
"Этот испытательный запуск является частью рутинных и периодических мероприятий, призванных продемонстрировать, что ядерное сдерживание Соединенных Штатов является безопасным, надежным и эффективным для сдерживания угроз 21-го века и успокоить наших союзников", – сказано в сообщении.
Подобные пуски проводились американскими Воздушно-космическими силами уже около 300 раз и "не являются результатом текущих мировых событий", отметили в Командовании глобальных ударов США.
По состоянию на 2008 год у США было 450 ракет Minuteman III на которых установлено 550 ядерных боеголовок. 150 этих ракет несли боевое дежурство. В 2022 году было известно про 400 таких ракет у США.
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