США запустили міжконтинентальну ракету та відпрацювали "ядерний" сценарій

Ілюстративне фото: Укрінформ

США запустили міжконтинентальну балістичну ракету Minuteman III, відпрацювавши ймовірний ядерний удар. Про це повідомило Командування глобальних ударів США.

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Успішний запуск відбувся 5 листопада о 23:01 за тихоокеанським часом (близько 18:01 за Києвом) з бази космічних сил Ванденберг у Каліфорнії. Міжконтинентальна ракета пролетіла приблизно 6800 км до випробувального полігону на Маршаллових островах у Тихому океані.

Для запуску ракети також використали систему Airborne Launch Control System на борту літака E-6B Mercury. Це так званий повітряний командний пункт, який керує запуском ракети Minuteman III.

Військові США відпрацювали ситуацію, в якій по країні вже було завдано ядерного удару. У цьому сценарії Білого дому і самого Вашингтона немає, не відповідає основний підземний командний центр Стратегічного командування США під авіабазою Оффутт та інші резервні командні пункти.

У такому випадку команда на ядерний удар у відповідь передається саме з командного пункту на літаку E-6B Mercury.

Ракета не була озброєна ядерними боєголовками, а сам запуск був випробувальним.

"Цей випробувальний запуск є частиною рутинних та періодичних заходів, покликаних продемонструвати, що ядерне стримування Сполучених Штатів є безпечним, надійним та ефективним для стримування загроз 21-го століття, та заспокоїти наших союзників", – сказано у повідомленні Командування глобальних ударів США.

Подібні пуски проводилися американськими Повітряно-космічними силами вже близько 300 разів і "не є результатом поточних світових подій", зазначили у Командуванні глобальних ударів США.

Довідка. Міжконтинентальна балістична ракета LGM-30G Minuteman III стоїть на озброєнні США з 1970 року. Це єдина ракета такого типу, що базується на шахті. Її найближчий аналог – радянська легка балістична ракета "Тополя".



Станом на 2008 рік США мали 450 ракет Minuteman III, на яких встановлено 550 ядерних боєголовок. 150 цих ракет несли бойове чергування. 2022 року було відомо про 400 таких ракет у США.