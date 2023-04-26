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США заявили, что РФ может начать новое наступление. У Буданова ответили: Не видим такого

Цей матеріал також доступний українською
26.04.2023, 17:23
США заявили, что РФ может начать новое наступление. У Буданова ответили: Не видим такого - Фото
Андрей Юсов (Фото: скриншот видео)

Представитель украинской военной разведки Андрей Юсов заявил, что нельзя говорить о том, что Россия готовится начать новое масштабное наступление. Об этом он сообщил в эфире национального телемарафона.

По его словам, разведке известны все планы врага и, несмотря на погодные условия, россияне сейчас пытаются улучшить тактическое положение в Бахмуте и на Донбассе в целом. 

"Наблюдаем отдельные попытки перейти к обороне. Говорить о том, что готовятся новые масштабные наступательные действия мы не можем", — сказал Юсов.

Разведчик отметил, что зимнее наступление оккупантов закончилось "большим пшиком".

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что можно ожидать попыток захватчиков перейти в наступление на некоторых участках с улучшением погоды. 

"Мы не знаем точно, где и как они это сделают, но мы хотим обеспечить, что украинцы способны лучше защищаться от этого. Если они примут решение о собственных наступательных операциях, они бы имели возможности их провести", — сказал чиновник.

Читайте также: Буданов о будущем России: Их ждут очень тяжелые времена. Не вопрос десятилетий, быстрее

Дмитро Гриниченко
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