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Стали известны имена удерживаемых на ОРДЛО после обмена

Стали известны имена удерживаемых на ОРДЛО после обмена - Фото
Большой обмен 29 декабря 2019 года (Фото: Офис президента)
31.12.2019, 13:38

Имена точно известны родственникам, но террористы их не подтвердили

Стали известны имена некоторых из украинцев, об удержании которых на ОРДЛО точно известно их родственникам и украинским правозащитникам, но которые не подтвердили террористы во время переговоров в Минске. Об этом сообщило Радио Свобода.

Издание публикует список пленных. 

Гражданские лица: 

Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, схвачен 15 июля 2017 года и "приговорен" к 10 годам за "шпионаж"; 

Виталий Демьяненко - 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток умер; 

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны 12 сентября 2018. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" получили сроки от 10 до 15 лет. На следующий день после обмена 29 декабря 2019 главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал", отпустили подростков или нет - неизвестно;

Сергей Русинов - 22-летний студент, "осужден" к 6 годам тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп во ВКонтакте;

Вадим Дреева - пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии "обвинен" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории;

Роман Сагайдак - похищен в июне 2017, 26 ноября 2018 года "обвинен" в "разбое, нанесшем непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" 13 лет лишения свободы с конфискацией.

Военнослужащие:

Виталий Чмиль (36-я бригада морской пехоты), в плену с 2 мая 2018 года;

Андрей Качиньский (128-я отдельная горно-штурмовая бригада), в плену с 29 декабря 2018 года;

Станислав Панченко (28-я отдельная мотопехотная бригада), в плену с 17 января 2019 года;

Николай Гриненко (79-я десантно-штурмовая бригада), в плену с 23 января 2019 года;

Игорь Мирончук (128-я отдельная горно-штурмовая бригада), в плену с 9 февраля 2019 года;

Юрий Гордийчук (53-я отдельная механизированная бригада), в плену с 22 мая 2019 года; 

Павел Корсун (53-я отдельная механизированная бригада), в плену с 22 мая 2019;

Виктор Шайдов (53-я отдельная механизированная бригада), в плену с 22 мая 2019 года.

  • 29 декабря в ходе обмена в Украину вернулись 76 заложников боевиков террористических организаций ДНР и ЛНР, на временно оккупированные территории отправились 124 человека.
  • 30 декабря после обмена представительница Украины в трехсторонней контактной группе Валерия Лутковская высказала категорическое возражение против публикации полного списка имен тех, кого Украина передала террористическим организациям ДНР и ЛНР в рамках последнего обмена. Она считает, что фигуранты списка должны дать личное согласие на публикацию их персональных данных.
  • СБУ опубликовала списки тех, кто вернулся в Украину, однако списки тех, кого Украина отдала, официально до сих пор не обнародованы. Известна лишь часть лиц из этого списка - это обвиняемые в убийствах на Майдане экс-беркутовцы, приговоренные к пожизненному заключению харьковские террористы и т.д.

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