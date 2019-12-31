Стали известны имена удерживаемых на ОРДЛО после обмена

Большой обмен 29 декабря 2019 года (Фото: Офис президента)

Стали известны имена некоторых из украинцев, об удержании которых на ОРДЛО точно известно их родственникам и украинским правозащитникам, но которые не подтвердили террористы во время переговоров в Минске. Об этом сообщило Радио Свобода.

Издание публикует список пленных.

Гражданские лица:

Валерий Матюшенко - предприниматель, музыкант, схвачен 15 июля 2017 года и "приговорен" к 10 годам за "шпионаж";

Виталий Демьяненко - 68-летний пенсионер, схвачен 4 сентября 2018 вместе с женой и сыном. Жена пережила инсульт после задержания, а сын после пыток умер;

Владислав Пазушко, Максим Солодовников, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко и Ярослав Миронов - школьники в возрасте от 15 до 17 лет, задержаны 12 сентября 2018. За "терроризм" и "диверсионную деятельность" получили сроки от 10 до 15 лет. На следующий день после обмена 29 декабря 2019 главарь "ДНР" Денис Пушилин их "помиловал", отпустили подростков или нет - неизвестно;

Сергей Русинов - 22-летний студент, "осужден" к 6 годам тюрьмы за "разжигание вражды" и поддержку украинских патриотических групп во ВКонтакте;

Вадим Дреева - пропавший в апреле 2019 года 50-летний луганчанин, впоследствии "обвинен" в подрыве памятников на подконтрольной российским гибридным силам территории;

Роман Сагайдак - похищен в июне 2017, 26 ноября 2018 года "обвинен" в "разбое, нанесшем непоправимый ущерб республике". Получил "приговор" 13 лет лишения свободы с конфискацией.

Военнослужащие:

Виталий Чмиль (36-я бригада морской пехоты), в плену с 2 мая 2018 года;

Андрей Качиньский (128-я отдельная горно-штурмовая бригада), в плену с 29 декабря 2018 года;

Станислав Панченко (28-я отдельная мотопехотная бригада), в плену с 17 января 2019 года;

Николай Гриненко (79-я десантно-штурмовая бригада), в плену с 23 января 2019 года;

Игорь Мирончук (128-я отдельная горно-штурмовая бригада), в плену с 9 февраля 2019 года;

Юрий Гордийчук (53-я отдельная механизированная бригада), в плену с 22 мая 2019 года;

Павел Корсун (53-я отдельная механизированная бригада), в плену с 22 мая 2019;

Виктор Шайдов (53-я отдельная механизированная бригада), в плену с 22 мая 2019 года.

Читайте также: Вернуть живых. Чем запомнился второй обмен Зеленского