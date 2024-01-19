Стало известно, где сейчас Резников. Экс-министр обороны решил снова стать адвокатом

Резников решил вернуться к адвокатской практике, ему восстановили право на юридическую деятельность

Алексей Резников (Фото: Валентина Полищук/LIGA.net)

Бывший министр обороны Алексей Резников решил снова заняться адвокатской деятельностью. Ему восстановили право на юридическую практику. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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В организации заявили, что право Резникова на адвокатскую деятельность восстановлено с 16 января по его заявлению.

Соответствующие изменения внесены в его личную карточку в едином реестре адвокатов Украины.

Он остановил право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 года после назначения в Кабинет министров.

Резников получил свидетельство адвоката еще в 1994 году. До работы в правительстве он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.

В апреле 2014 года на внеочередном Съезде адвокатов Украины в Одессе он был избран одним из трех членов Высшего совета юстиции (сегодня – Высший совет правосудия) по квоте адвокатуры.

3 сентября 2023 года в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова.

31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании.

сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании. 6 сентября новым министром обороны стал Рустем Умеров.

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