Стало известно, где сейчас Резников. Экс-министр обороны решил снова стать адвокатом
Бывший министр обороны Алексей Резников решил снова заняться адвокатской деятельностью. Ему восстановили право на юридическую практику. Об этом сообщили в Национальной ассоциации адвокатов Украины.
В организации заявили, что право Резникова на адвокатскую деятельность восстановлено с 16 января по его заявлению.
Соответствующие изменения внесены в его личную карточку в едином реестре адвокатов Украины.
Он остановил право на занятие адвокатской деятельностью в марте 2020 года после назначения в Кабинет министров.
Резников получил свидетельство адвоката еще в 1994 году. До работы в правительстве он работал в юридических фирмах и адвокатских объединениях.
В апреле 2014 года на внеочередном Съезде адвокатов Украины в Одессе он был избран одним из трех членов Высшего совета юстиции (сегодня – Высший совет правосудия) по квоте адвокатуры.
- 3 сентября 2023 года в вечернем видеообращении президент Зеленский заявил о решении произвести замену министра обороны: Резникова на Умерова.
- 31 августа три источника LIGA.net сообщили, что президент рассматривает вариант назначить Резникова послом Украины в Великобритании.
- 6 сентября новым министром обороны стал Рустем Умеров.
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