Стало відомо, де зараз Резніков. Ексміністр оборони вирішив знову стати адвокатом

Резніков вирішив повернутися до адвокатської практики, йому відновили право на юридичну діяльність

Олексій Резніков (Фото: Валентина Поліщук/LIGA.net)

Колишній міністр оборони Олексій Резніков вирішив знову зайнятися адвокатською діяльністю. Йому відновили право на юридичну практику. Про це повідомили в Національній асоціації адвокатів України.

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В організації заявили, що право Резнікова на адвокатську діяльність поновлено з 16 січня за його заявою.

Відповідні зміни внесено до його особистої картки в єдиному реєстрі адвокатів України.

Він зупинив право на зайняття адвокатською діяльністю в березні 2020 року після призначення до Кабінету міністрів.

Резніков отримав свідоцтво адвоката ще в 1994 році. До роботи в уряді він працював у юридичних фірмах та адвокатських об'єднаннях.

У квітні 2014 року на позачерговому З'їзді адвокатів України в Одесі його було обрано одним із трьох членів Вищої ради юстиції (сьогодні – Вища рада правосуддя) за квотою адвокатури.

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