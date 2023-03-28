"Станет намного сложнее". Песков говорил элитам РФ, что война "очень надолго" — Guardian

Спикер Кремля Дмитрий Песков говорил представителям элиты РФ на праздничном ужине, что война против Украины будет очень долгой. Об этом сообщила газета The Guardian со ссылкой на участников мероприятия.

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Издание пишет, что в конце декабря 2022 года группа старых друзей собралась на ужин в квартире высокопоставленного московского чиновника.

Некоторые из присутствующих гостей, в том числе представители культурной и политической элиты РФ произнесли тост за 2023 год, в котором они выразили надежду на мир и "возвращение к нормальной жизни".

По мере продолжения вечера произнести тост взялся и спикер Кремля.

"Я предполагаю, что вы ожидаете, что я что-то скажу. Все станет намного сложнее. Это займет очень и очень много времени", — заявил Песков.

Участники ужина заявили, что его тост омрачил настроение гостей, многие из которых выступали против войны в Украине в частных беседах.

"Было неприятно слушать его речь. Было ясно, что он предупреждал, что война останется с нами, и мы должны готовиться к долгому пути", — сказал один из присутствовавших.

25 марта 2023 года Путин заявил о намерении разместить тактическое ядерное оружие на территории Беларуси якобы в ответ на планы Великобритании поставить Украине боеприпасы с обедненным ураном.

МИД Украины считает намерения России разместить в Беларуси ядерное оружие "провокационным шагом" и требует из-за этого экстренно созвать заседание Совета Безопасности ООН.

В Белом доме заявили, что США не видят признаков перемещения тактического ядерного оружия в Беларусь.

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Дмитро Гриниченко

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