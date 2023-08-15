UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Новости компаний
Украинская фактология
Мир азарта
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
LIGA Plus
Промокоды
Crypto
Мир азарта
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Старая тактика". Данилов не верит в случайность взрыва и пожара в Махачкале

Цей матеріал також доступний українською
15.08.2023, 20:50
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что взрыв и пожар на заправке в Махачкале – это не случайность, а "старая тактика" российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

Вчера поздно вечером сообщалось, что в российской Махачкале, столице Дагестана, произошел пожар на автозаправке. Огнем была охвачена территория площадью 500 кв. м. Официально сообщалось о пяти погибших, а сегодня днем стало известно, что число жертв возросло до 35 человек, среди них трое детей.

Данилов считает, что Кремль пытается "постоянно держать в напряжении" российское население.

"Если они (россияне. – Ред.) будут расслаблены, они начнут что-то думать головой. А так они (руководство РФ. – Ред.) постоянно их пугают, постоянно совершают те или иные террористические акты. Я более чем уверен, что то, что произошло в Дагестане – это террористический акт, который совершила РФ", – заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, "заданием" властей РФ является "постоянно поддерживать градус напряжения в обществе, чтобы все они были выстроены под одни цели и одни задачи".

"Это старая тактика. Мы помним, когда Путин избирался президентом, они не гнушались тем, чтобы взрывать дома своим жильцам", – напомнил Данилов о серии терактов в РФ 4-16 сентября 1999 года, когда погибли 307 человек.

Читайте также: Данилов: Заявления о том, что контрнаступление не двигается, отражают поверхностный взгляд

Оксана Житнюк
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
войнапожартерактзаправкачпдагестанмахачкалаАлексей Данилов
Еще по теме

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 