"Старая тактика". Данилов не верит в случайность взрыва и пожара в Махачкале

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов считает, что взрыв и пожар на заправке в Махачкале – это не случайность, а "старая тактика" российского диктатора Владимира Путина. Об этом он сказал в эфире телемарафона.

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Вчера поздно вечером сообщалось, что в российской Махачкале, столице Дагестана, произошел пожар на автозаправке. Огнем была охвачена территория площадью 500 кв. м. Официально сообщалось о пяти погибших, а сегодня днем стало известно, что число жертв возросло до 35 человек, среди них трое детей.

Данилов считает, что Кремль пытается "постоянно держать в напряжении" российское население.

"Если они (россияне. – Ред.) будут расслаблены, они начнут что-то думать головой. А так они (руководство РФ. – Ред.) постоянно их пугают, постоянно совершают те или иные террористические акты. Я более чем уверен, что то, что произошло в Дагестане – это террористический акт, который совершила РФ", – заявил Данилов.

По мнению секретаря СНБО, "заданием" властей РФ является "постоянно поддерживать градус напряжения в обществе, чтобы все они были выстроены под одни цели и одни задачи".

"Это старая тактика. Мы помним, когда Путин избирался президентом, они не гнушались тем, чтобы взрывать дома своим жильцам", – напомнил Данилов о серии терактов в РФ 4-16 сентября 1999 года, когда погибли 307 человек.

14 августа в Махачкале произошел пожар на автозаправке – взорвались две цистерны. В тот же вечер в России произошли взрывы на Талинском нефтяном месторождении, в результате чего тоже есть погибшие и пострадавшие.

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