"Стара тактика". Данілов не вірить у випадковість вибуху і пожежі в Махачкалі

Секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов вважає, що вибух і пожежа на заправці в Махачкалі – це не випадковість, а "стара тактика" російського диктатора Володимир Путіна. Про це він сказав в ефірі телемарафону.

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Вчора пізно ввечері повідомлялось, що в російській Махачкалі, столиці Дагестану, сталася пожежа на автозаправці. Вогнем було охоплено територію площею 500 кв. м. Офіційно повідомлялось про п’ятьох загиблих, а сьогодні вдень стало відомо, що кількість жертв зросла до 35 осіб, серед них троє дітей.

Данілов вважає, що Кремль намагається "постійно тримати в напрузі" російське населення.

"Якщо вони (росіяни. – Ред.) будуть розслаблені, вони почнуть щось думати головою. А так вони (керівництво РФ. – Ред.) постійно їх лякають, постійно здійснюють ті чи інші терористичні акти. Я більш ніж впевнений, що те, що сталося в Дагестані, – це терористичний акт, який зробила РФ", – заявив Данілов.

На думку секретаря РНБО, "завданням" влади РФ є "постійно підтримувати градус напруги у суспільстві, щоб вони всі були вишикувані під одні цілі й одні завдання".

"Це стара тактика. Ми пам’ятаємо, коли Путін ще обирався президентом, вони не гребували тим, щоб підривати будинки своїм мешканцям", – нагадав Данілов про серію терактів у РФ 4-16 вересня 1999 року, коли загинули 307 осіб.

14 серпня у Махачкалі сталася пожежа на автозаправці – вибухнули дві цистерни. Того ж вечора в Росії сталися вибухи на Талінському нафтовому родовищі, внаслідок чого є загиблі та постраждалі.

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