Starlink испытывает сбои во всем мире – что известно

В настоящее время причины сбоя в работе Starlink неизвестны

Starlink (иллюстративное фото: starlink.com)

Вечером 24 июля во всем мире и в Украине сообщили о сбое в работе Starlink. Об этом заявили на официальном сайте компании. Сбои в работе также подтвердили LIGA.net военные с нескольких направлений фронта.

На сайте Starlink говорится, что "команда выясняет причину проблемы".

Скриншот (Фото: starlink.com)

Также о сбоях в работе сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадяр) Бровди.

"Starlink вышел из строя по всему фронту", – написал командующий.

Об этом также заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. При этом он отметил, что Starlink не работает и в российской армии.

"Что касается Starlink – проблема с его работой существует не только в Украине, но и в некоторых других странах мира", – написал он.

Также, за данными согласно сайту Downdetector, пользователи по всему миру жалуются на проблемы с Starlink. За последние полчаса пользователи отправили почти 60 000 сообщений о неполадках в работе Starlink.

Скриншот (Фото: downdetector.com)

По состоянию на 23:03 Starlink начал восстанавливать свою работу, заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Справка Starlink — это глобальный спутниковый интернет-сервис, разработанный компанией SpaceX, принадлежащей Starlink — это глобальный спутниковый интернет-сервис, разработанный компанией SpaceX, принадлежащей Илону Маску Проект направлен на обеспечение высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты, особенно там, где традиционные провайдеры не имеют покрытия или инфраструктуры. По состоянию на 2025 год Starlink активно используется во многих странах, в том числе и в Украине, где система играет важную роль в обеспечении связи в условиях войны и разрушенной инфраструктуры.