Starlink испытывает сбои во всем мире – что известно
Вечером 24 июля во всем мире и в Украине сообщили о сбое в работе Starlink. Об этом заявили на официальном сайте компании. Сбои в работе также подтвердили LIGA.net военные с нескольких направлений фронта.
На сайте Starlink говорится, что "команда выясняет причину проблемы".
Также о сбоях в работе сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадяр) Бровди.
"Starlink вышел из строя по всему фронту", – написал командующий.
Об этом также заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. При этом он отметил, что Starlink не работает и в российской армии.
"Что касается Starlink – проблема с его работой существует не только в Украине, но и в некоторых других странах мира", – написал он.
Также, за данными согласно сайту Downdetector, пользователи по всему миру жалуются на проблемы с Starlink. За последние полчаса пользователи отправили почти 60 000 сообщений о неполадках в работе Starlink.
По состоянию на 23:03 Starlink начал восстанавливать свою работу, заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.
- 9 марта 2025 года Маск заявил, что "бросил вызов" российскому диктатору Путину, передав Украине Starlinkи утверждал, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит спутниковую связь.
- Министр иностранных дел Польши Сикорский ответил ему, что его страна будет искать альтернативу системам Starlink для Украины, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком.В то же время он добавил, что Варшава тратит на связь около 50 миллионов долларов в год. Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человеком" и добавил, что у Starlink нет аналогов.
- Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink. В конце концов, Маск сказал, что Starlink никогда не выключает свои терминалы спутниковой связи в Украине
Комментарии (0)