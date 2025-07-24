Starlink испытывает сбои во всем мире – что известно
Starlink (иллюстративное фото: starlink.com)

Вечером 24 июля во всем мире и в Украине сообщили о сбое в работе Starlink. Об этом заявили на официальном сайте компании. Сбои в работе также подтвердили LIGA.net военные с нескольких направлений фронта.

На сайте Starlink говорится, что "команда выясняет причину проблемы".

Скриншот (Фото: starlink.com)
Скриншот (Фото: starlink.com)

Также о сбоях в работе сообщил командующий Силами беспилотных систем Вооруженных сил Украины Роберт (Мадяр) Бровди.

"Starlink вышел из строя по всему фронту", – написал командующий.

Об этом также заявил руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. При этом он отметил, что Starlink не работает и в российской армии.

"Что касается Starlink – проблема с его работой существует не только в Украине, но и в некоторых других странах мира", – написал он.

Также, за данными согласно сайту Downdetector, пользователи по всему миру жалуются на проблемы с Starlink. За последние полчаса пользователи отправили почти 60 000 сообщений о неполадках в работе Starlink.

Скриншот (Фото: downdetector.com)
Скриншот (Фото: downdetector.com)

По состоянию на 23:03 Starlink начал восстанавливать свою работу, заявил руководитель ЦПД Андрей Коваленко.

Справка
Starlink — это глобальный спутниковый интернет-сервис, разработанный компанией SpaceX, принадлежащей Илону МаскуПроект направлен на обеспечение высокоскоростного доступа в интернет в любой точке планеты, особенно там, где традиционные провайдеры не имеют покрытия или инфраструктуры. По состоянию на 2025 год Starlink активно используется во многих странах, в том числе и в Украине, где система играет важную роль в обеспечении связи в условиях войны и разрушенной инфраструктуры.
  • 9 марта 2025 года Маск заявил, что "бросил вызов" российскому диктатору Путину, передав Украине Starlinkи утверждал, что украинская линия фронта рухнет, если он отключит спутниковую связь.
  • Министр иностранных дел Польши Сикорский ответил ему, что его страна будет искать альтернативу системам Starlink для Украины, если SpaceX окажется ненадежным поставщиком.В то же время он добавил, что Варшава тратит на связь около 50 миллионов долларов в год. Маск назвал главу МИД Польши "маленьким человеком" и добавил, что у Starlink нет аналогов.
  • Позже госсекретарь США Марко Рубио заявил, что никто не угрожал отключить Украину от системы спутниковой связи Starlink. В конце концов, Маск сказал, что Starlink никогда не выключает свои терминалы спутниковой связи в Украине
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