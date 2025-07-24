У роботі Starlink спостерігається збій у всьому світі – що відомо

Starlink (Ілюстративне фото: starlink.com)

Увечері 24 липня по всьому світу та в Україні заявили про збій роботи Starlink. Про це заявили на офіційному сайті компанії. Збої в роботі також підтвердили LIGA.net військові з кількох напрямків фронту.

На сайті Starlink йдеться про те, що "команда досліджує причину проблеми".

Скриншот (Фото: starlink.com)

Про збої в роботі також повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт (Мадяр) Бровді.

"Starlink ліг по всьому фронту", – написав командувач.

Про це також заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. При цьому він зазначив, що Starlink не працює і у російської армії.

"По Starlink – проблема з роботою не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу", – написав він.

Також, за даними сайту Downdetector, на проблеми зі Starlink скаржаться користувачі по всьому світу. За останні пів години користувачі надіслали майже 60 000 скарг на роботу Starlink.

Скриншот (Фото: downdetector.com)

Станом на 23:03 Starlink почав відновлювати свою роботу, заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.

Довідка Starlink – це глобальний супутниковий інтернет-сервіс, розроблений компанією SpaceX, що належить Starlink – це глобальний супутниковий інтернет-сервіс, розроблений компанією SpaceX, що належить Ілону Маску . Проєкт спрямований на забезпечення швидкісного доступу до інтернету в будь-якій точці планети, особливо там, де традиційні провайдери не мають покриття або інфраструктури. Станом на 2025 рік Starlink активно використовується в багатьох країнах, зокрема й в Україні, де система відіграє важливу роль у забезпеченні зв’язку в умовах війни та зруйнованої інфраструктури.