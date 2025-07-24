У роботі Starlink спостерігається збій у всьому світі – що відомо
Увечері 24 липня по всьому світу та в Україні заявили про збій роботи Starlink. Про це заявили на офіційному сайті компанії. Збої в роботі також підтвердили LIGA.net військові з кількох напрямків фронту.
На сайті Starlink йдеться про те, що "команда досліджує причину проблеми".
Про збої в роботі також повідомив командувач Сил безпілотних систем Збройних Сил України Роберт (Мадяр) Бровді.
"Starlink ліг по всьому фронту", – написав командувач.
Про це також заявив керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. При цьому він зазначив, що Starlink не працює і у російської армії.
"По Starlink – проблема з роботою не тільки в Україні, але в деяких інших країнах світу", – написав він.
Також, за даними сайту Downdetector, на проблеми зі Starlink скаржаться користувачі по всьому світу. За останні пів години користувачі надіслали майже 60 000 скарг на роботу Starlink.
Станом на 23:03 Starlink почав відновлювати свою роботу, заявив керівник ЦПД Андрій Коваленко.
- 9 березня 2025 року Маск заявив, що "кинув виклик" російському диктатору Путіну, передавши Україні Starlink, і стверджував, що українська лінія фронту зруйнується, якщо він вимкне супутниковий зв'язок.
- Міністр закордонних справ Польщі Сікорський йому відповів, що його країна шукатиме альтернативи системам Starlink для України, якщо SpaceX виявиться ненадійним постачальником. Водночас він додав, що Варшава витрачає на зв’язок близько $50 млн на рік. Маск назвав очільника МЗС Польщі "маленькою людиною" і додав, що немає жодної заміни Starlink.
- Згодом держсекретар США Марко Рубіо заявив, що ніхто не погрожував відключити Україну від системи супутникового зв'язку Starlink. Врешті-решт, Маск сказав, що Starlink ніколи не вимкне свої термінали супутникового зв'язку в Україні
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