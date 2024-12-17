Стармер: Британия хочет обеспечить Украине сильную позицию в 2025 году

Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что сосредоточен на том, чтобы обеспечить Украине сильные позиции в 2025 году. Об этом он заявил во время встречи с премьером Норвегии Йонасом Гаром Стёром.

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По его словам, речь идет об экономических санкциях и ограничениях против теневого флота, чтобы "подавить" источники доходов, финансирующих войну России.

Поддержка Украины со стороны Великобритании и Норвегии была усилена через Объединенные экспедиционные силы (JEF). Премьеры обеих стран подчеркнули важность этого проекта, который также направлен на поддержание безопасности в Северной Атлантике, Северном и Балтийском регионах.

Стармер и Стёре также обсудили необходимость опережать новые угрозы, в том числе и в киберпространстве. Они согласились с тем, что союзники НАТО должны "тесно сотрудничать" во всех областях обороны и безопасности.