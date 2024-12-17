Стармер: Британія хоче забезпечити Україні сильну позицію у 2025 році

За словами прем'єра, йдеться, серед іншого, про санкції проти Росії

Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер повідомив, що зосереджений на тому, щоб забезпечити Україні сильні позиції у 2025 році. Про це він заявив під час зустрічі з прем'єром Норвегії Йонасом Гар Стьором.

За його словами, йдеться про економічні санкції та обмеження проти тіньового флоту, щоб "придушити" джерела доходів, які фінансують війну Росії.

Підтримка України з боку Великої Британії та Норвегії, зокрема, була посилена через Об’єднані експедиційні сили (JEF). Прем'єри обох країн підкреслили важливість цього проєкту, який також націлений на підтримку безпеки в Північній Атлантиці, Північному та Балтійському регіонах.

Стармер та Стьоре також обговорили необхідність випереджати нові загрози, зокрема й у кіберпросторі. Вони погодилися з тим, що союзники НАТО мають "тісно співпрацювати" у всіх сферах оборони та безпеки.