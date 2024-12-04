Прем'єр Британії: Україна має отримати найсильнішу позицію у переговорах з Росією

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Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер закликав союзників посилити підтримку України, щоб забезпечити її найкращу позицію на можливих переговорах із Росією. Про це він заявив під час промови на Даунінг-стріт.

За його словами, допомога Україні має тривати стільки, скільки потрібно, щоб захистити її незалежність і право обирати власне майбутнє.

"Необхідно зробити все, щоб Україна була у найсильнішій позиції на переговорах, аби вона могла досягти справедливого і тривалого миру на своїх умовах, які гарантують її безпеку, незалежність – і право обирати своє майбутнє", – заявив прем’єр.

На його думку, доля свободи в Європі вирішується зараз. Він заявив про небезпеку, яку несе агресивна політика Росії.

"Ми стикаємося з близькою і реальною загрозою, коли Росія разом із північнокорейськими військами та іранськими ракетами використовує всі свої ресурси, щоб вбивати і завойовувати", – сказав Стармер.

Британський прем’єр зазначив, що підтримка України є не лише моральним обов'язком, а й питанням власних інтересів Європи та світу. Він додав, що перемога Росії може призвести до послаблення демократії, торгівлі та свободи.

"Це означає, що інші автократи вважатимуть, що вони можуть наслідувати приклад Путіна. І це означає, що наша власна безпека, стабільність і процвітання – під загрозою. Що далі просуваються російські війська, то ближчою стає загроза. Що більше землі вони контролюють, то більше вони контролюють ціни на зерно та джерела енергії, і впевненішим стає Путін", – підсумував Стармер.

28 вересня у НАТО оцінили загрозу нападу РФ. За словами адмірала Бауера, 90% сухопутних сил РФ залучено в Україні, тому напад не готується.

17 жовтня Зеленський заявив, що до 2025 року Путін хоче зрівнятися за рівнем виробництва озброєння з членами ЄС.

22 листопада Туск сказав, що війна в Україні вступає у вирішальну фазу, останні події свідчать про реальний ризик спалаху глобального конфлікту після застосування Росією нової ракети для удару по Дніпру.

Того самого дня FAZ писало, що Німеччина розробляє план оборони на випадок війни з Росією.