Премьер Британии: Украина должна получить самую сильную позицию в переговорах с Россией

Фото: EPA-EFE/TOLGA AKMEN

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер призвал союзников усилить поддержку Украины, чтобы обеспечить ее лучшую позицию на возможных переговорах с Россией. Об этом он заявил во время речи на Даунинг-стрит.

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По его словам, помощь Украине должна продолжаться столько, сколько нужно, чтобы защитить ее независимость и право выбирать собственное будущее.

"Необходимо сделать все, чтобы Украина была в самой сильной позиции на переговорах, чтобы она могла достичь справедливого и длительного мира на своих условиях, гарантирующих ее безопасность, независимость – и право выбирать свое будущее", – заявил премьер.

По его мнению, судьба свободы в Европе решается сейчас. Он заявил об опасности, которую несет агрессивная политика России.

"Мы сталкиваемся с близкой и реальной угрозой, когда Россия вместе с северокорейскими войсками и иранскими ракетами использует все свои ресурсы, чтобы убивать и завоевывать", – сказал Стармер.

Британский премьер отметил, что поддержка Украины является не только моральной обязанностью, но и вопросом собственных интересов Европы и мира. Он добавил, что победа России может привести к ослаблению демократии, торговли и свободы.

"Это означает, что другие автократы сочтут, что они могут последовать примеру Путина. И это означает, что наша собственная безопасность, стабильность и процветание – под угрозой. Чем дальше продвигаются российские войска, тем ближе становится угроза. Чем больше они контролируют цены на зерно и источники энергии, и тем увереннее становится Путин", – подытожил Стармер.

28 сентября в НАТО оценили угрозу нападения РФ. По словам адмирала Бауэра, 90% сухопутных сил РФ привлечены в Украине, поэтому нападение не готовится.

17 октября Зеленский заявил, что к 2025 году Путин хочет сравняться по уровню производства вооружения с членами ЕС.

22 ноября Туск сказал, что война в Украине вступает в решающую фазу, последние события свидетельствуют о реальном риске вспышки глобального конфликта после применения Россией новой ракеты для удара по Днепру.

В тот же день FAZ писало, что Германия разрабатывает план обороны в случае войны с Россией.