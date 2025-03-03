Стармер: Никто не должен сомневаться, что Трамп хочет мира в Украине
Кир Стармер (Фото: ЕРА)

Премьер Великобритании Кир Стармер заявил во время выступления в Палате общин, что никто не должен сомневаться в стремлении президента США Дональда Трампа к миру в Украине. Его цитирует BBC.

Рассказывая о своем визите в Белый дом на прошлой неделе, Стармер отметил, что он удовлетворен положительными обсуждениями с президентом США, в том числе европейской безопасности, и высоко оценил "четкую поддержку" Трампом статьи 5 договора НАТО.

"Я приветствую понимание нашего диалога, что наши две страны будут работать вместе над мерами безопасности для достижения длительного мира в Украине. Я также приветствую неизменную преданность президента этому миру, в искренности которой никто в этом зале не должен сомневаться ни на секунду", – подытожил глава британского правительства.

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