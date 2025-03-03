Стармер: Ніхто не має сумніватися, що Трамп хоче миру в Україні

Кір Стармер (Фото: ЕРА)

Прем'єр Великої Британії Кір Стармер заявив під час виступу в Палаті громад, що ніхто не має сумніватися у прагненні президента США Дональда Трампа до миру в Україні. Його цитує BBC.

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Розповідаючи про свій візит до Білого дому минулого тижня, Стармер зазначив, що він задоволений позитивними обговореннями з президентом США, зокрема щодо європейської безпеки, і високо оцінив "чітку підтримку" Трампом статті 5 договору НАТО.

"Я вітаю розуміння з нашого діалогу, що наші дві країни будуть працювати разом над заходами безпеки для досягнення тривалого миру в Україні. Я також вітаю незмінну відданість президента цьому миру, в щирості якої ніхто в цьому залі не повинен сумніватися ні на секунду", – підсумував глава британського уряду.

1 березня Зеленський зустрівся зі Стармером в офіційній резиденції останнього на Даунінг-стріт. Британський політик заявив, що Британія буде з Україною "стільки часу, скільки це може знадобитися".

2 березня Стармер порадив президенту Володимиру Зеленському налагодити діалог з американським лідером Дональдом Трампом після суперечки у Білому домі, а також укласти угоду про рідкісноземельні метали.