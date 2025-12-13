Стармер обсудил с фон дер Ляйен замороженные российские деньги

Премьер-министр Великобритании и президент Еврокомиссии надеются достичь дальнейшего прогресса в переговорах уже в ближайшие недели

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен (Фото: Neil Hall/Pool / EPA)

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен обсудили мирный план по прекращению войны РФ против Украины и использование замороженных активов РФ. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Накануне этой встречи президент Еврокомиссии подчеркнула, что "пока эта жестокая война агрессии продолжается, расходы России будут продолжать расти".

Согласно сообщению, во время встречи со Стармером разговор был сосредоточен на текущей работе над мирным планом США.

По мнению обоих собеседников, сейчас – "решающий момент для будущего Украины". Также оба они традиционно засвидетельствовали, что "Европа будет стоять рядом с Украиной столько, сколько потребуется, чтобы достичь справедливого и устойчивого мира".

Также они обсудили "последний прогресс в вопросе мобилизации замороженных суверенных активов России". Оба лидера отметили положительную динамику переговоров и выразили надежду достичь дальнейшего прогресса в ближайшие недели.

Вечером 13 декабря президент Украины готовится к встречам с американской стороной и европейскими друзьями Украины в ближайшие дни в Берлине. "Сейчас шанс значительный", – подчеркнул президент Украины.

Ранее глава государства рассказал, что после переговоров с РФ Штаты хотят, чтобы полное прекращение огня наступило только после подписания рамочного мирного соглашения.