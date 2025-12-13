Стармер обговорив із фон дер Ляєн заморожені російські гроші

Прем’єр-міністр Великої Британії та президентка Єврокомісії сподіваються досягти подальшого прогресу у переговорах вже у найближчі тижні

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн (Фото: Neil Hall/Pool / EPA)

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер та президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн обговорили мирний план з припинення війни РФ проти України та використання заморожених активів РФ. Про це повідомляється на сайті британського уряду.

Напередодні цієї зустрічі президентка Єврокомісії наголосила, що "допоки ця жорстока війна агресії триває, витрати Росії продовжуватимуть зростати".

Згідно із повідомленням, під час зустрічі зі Стармером розмова була зосереджена на поточній роботі над мирним планом США.

На думку обох співрозмовників, зараз – "вирішальний момент для майбутнього України". Також обидва вони традиційно засвідчили, що "Європа стоятиме поруч з Україною стільки, скільки буде потрібно, аби досягти справедливого та стійкого миру".

Також вони обговорили "останній прогрес у питанні мобілізації заморожених суверенних активів Росії". Обидва лідери відзначили позитивну динаміку переговорів та висловили сподівання досягти подальшого прогресу в найближчі тижні.

Ввечері 13 грудня президент України готується до зустрічей з американською стороною та європейськими друзями України найближчими днями у Берліні."Зараз шанс значний", – підкреслив президент України.

Раніше глава держави розповів, що після переговорів із РФ Штати хочуть, щоб повне припинення вогню наступило лише після підписання рамкової мирної угоди.