Статья 42.7. Фон дер Ляйен ответила, будет ли защищать ЕС Гренландию от Трампа

Несмотря на то что Гренландия – не член ЕС, Арктика и арктическая безопасность являются важным вопросом для Брюсселя, заявила президент Еврокомиссии

Урсула фон дер Ляйен (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

В Еврокомиссии не ответили, будет ли Евросоюз защищать Гренландию в случае нападения. Президент институции Урсула фон дер Ляйен заявила на пресс-конференции, что безопасность острова – это сфера ответственности НАТО, и уклонилась от комментариев относительно применения статьи о взаимной обороне Евросоюза, передает корреспондентка LIGA.net в Брюсселе.

По ее словам, сейчас существует много спекуляций относительно того, что должно быть сделано, что могло бы быть сделано или что может быть сделано.

"Во-первых, Гренландия принадлежит ее народу. Поэтому только Дания и Гренландия имеют право решать вопросы, касающиеся Дании и Гренландии", – заявила фон дер Ляйен, подчеркнув, что Еврокомиссия постоянно контактирует с правительством Дании, чтобы слышать, каковы потребности гренландцев.

Во-вторых, Гренландия является частью НАТО, продолжила она: "Когда мы говорим о безопасности в Арктике – это одна из ключевых тем Альянса. Мы знаем, что связью между членами Альянса является четкий лозунг: "Один за всех и все за одного". Поэтому НАТО является площадкой для интеграции различных интересов".

В то же время Арктика и арктическая безопасность являются важным вопросом для ЕС, подчеркнула президент Еврокомиссии. Поэтому для Брюсселя "важно, чтобы гренландцы знали – и они знают это не со слов, а благодаря делам, – что мы уважаем их желания и интересы и они могут на нас рассчитывать".

Отвечать на уточняющий вопрос, может ли ЕС применить статью 42.7 Договора ЕС о взаимопомощи, президент Еврокомиссии отказалась. Пресс-секретарь институции Паула Пиньо добавила, что Урсула фон дер Ляйен "уже достаточно исчерпывающе ответила на это".

10 января президент США Трамп заявил о желании владеть Гренландией для того, чтобы защитить остров и США от России и Китая. В Пекине попросили не втягивать их в это.

12 января Трамп опубликовал в сети Truth Social пост, в котором назвал себя спасителем НАТО. В то же время еврокомиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс заявил, что захват США Гренландии будет означать конец НАТО.