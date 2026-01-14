Стаття 42.7. Фон дер Ляєн відповіла, чи захищатиме ЄС Гренландію від Трампа

Попри те що Гренландія не є членом ЄС, Арктика та арктична безпека є важливим питанням для Брюсселя, заявила президентка Єврокомісії

Урсула фон дер Ляєн (Фото: ЕРА/OLIVIER HOSLET)

У Єврокомісії не відповіли, чи захищатиме Євросоюз Гренландію у разі нападу. Президентка інституції Урсула фон дер Ляєн заявила на пресконференції, що безпека острова – це сфера відповідальності НАТО, та ухилилася від коментарів щодо застосування статті про взаємну оборону Євросоюзу, передає кореспондентка LIGA.net у Брюсселі.

За її словами, зараз існує багато спекуляцій щодо того, що має бути зроблено, що могло б бути зроблено чи що може бути зроблено.

"По-перше, Гренландія належить її народу. Тому лише Данія та Гренландія мають право вирішувати питання, що стосуються Данії та Гренландії", – заявила фон дер Ляєн, наголосивши, що Єврокомісія постійно контактує з урядом Данії, щоб чути, якими є потреби гренландців.

По-друге, Гренландія є частиною НАТО, продовжила вона: "Коли ми говоримо про безпеку в Арктиці – це одна з ключових тем Альянсу. Ми знаємо, що зв'язком між членами Альянсу є чітке гасло: "Один за всіх і всі за одного". Тож НАТО є майданчиком для інтеграції різних інтересів".

Водночас Арктика та арктична безпека є важливим питанням для ЄС, підкреслила президентка Єврокомісії. Тому для Брюсселя "важливо, щоб гренландці знали – і вони знають це не зі слів, а зі справ, – що ми поважаємо їхні бажання та інтереси й вони можуть на нас розраховувати".

Відповідати на уточнювальне запитання, чи може ЄС застосувати статтю 42.7 Договору ЄС про взаємодопомогу, президентка Єврокомісії відмовилася. Речниця інституції Паула Піньо додала, що фон дер Ляєн "вже достатньо вичерпно відповіла на це".

10 січня президент США Трамп заявив про бажання володіти Гренландією для того, щоб захистити острів і США від Росії та Китаю. У Пекіні попросили не втягувати їх у це.

12 січня Трамп опублікував у мережі Truth Social пост, у якому назвав себе рятівником НАТО. Водночас єврокомісар із питань оборони Андрюс Кубілюс заявив, що захоплення США Гренландії означатиме кінець НАТО.