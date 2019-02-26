СТБ: В правилах Евровидения нет пунктов о гражданской позиции

Нацотбор на Евровидение (фото - пресс-служба СТБ)

В правилах проведения национального отбора на Евровидение нет требования проверки гражданской позиции участников. Организатор конкурса решил выяснить этот вопрос, "реагируя на запрос общественности". Об этом говорится в заявлении телеканала СТБ, который проводит отбор и его трансляцию.

"В правилах нет ни одного пункта, который касается гражданской позиции участника отбора, его гастролей в РФ, профессиональных или семейных связей. За 4 года необходимость внесения такого пункта не ставилась", - сказано в заявлении.

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При этом СТБ констатирует, что сейчас есть "серьезный запрос о том, может или не может артист представлять Украину на международном конкурсе Евровидение".

Однако при попытке урегулировать этот момент, то есть внести в правила проведения нацотбора необходимость проверки гражданской позиции, по мнению СТБ, возникает три вопроса: какой должна быть процедура проверки артистов, соответствует ли она демократическим подходам, кто это будет делать.

Организатор нацотбора заявил, что во время нацотбора ставил артистам политические вопросы, потому что "не имеет права закрывать глаза на громкие обсуждения в социальных сетях и заявления самих артистов".

"Речь не о проверке на патриотизм, а о реакции на запрос общественности", - говорится в заявлении.

"Да, это болезненные вопросы, но их нужно было озвучить, чтобы предоставить каждому артисту возможность высказаться перед зрителем", - добавили в СТБ.

Правила проведения нацотбора прописаны в соглашении между телеканалом СТБ и НОТУ, и утверждены НОТУ.

Ранее UA:Перший заявил, что ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на Евровидение-2019, не пришли к согласию по условиям договора, поэтому певица не будет представлять Украину на конкурсе.

Глава правления НОТУ Зураб Аласания пояснил, что именно пункты о российских гастролях и политических высказываниях участников конкурса вызвали разногласия между MARUV и UA:Перший.

Сама MARUV заявила, что в договор с ОАО Национальная общественная телерадиокомпания Украины были внесены пункты, согласно которым она якобы должна была "выступать с лозунгами" политического характера.